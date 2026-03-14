Braunschweiger Befreiungsschlag bei Trainer-Debüt

SID 14.03.2026 • 15:00 Uhr Eintracht Braunschweig holt unter dem neuen Trainer Lars Kornetka nach fünf Partien ohne Sieg in Folge mal wieder drei Punkte.

Eintracht Braunschweig hat in der 2. Fußball-Bundesliga beim Debüt des neuen Trainers Lars Kornetka den erhofften Befreiungsschlag im Abstiegskampf gefeiert.

Vier Tage nach der Trennung von Heiner Backhaus gewann Braunschweig mit 1:0 (0:0) gegen Fortuna Düsseldorf und holte nach fünf Spielen ohne Sieg in Serie erstmals wieder einen Dreier.

Heußer erzielt das Siegtor

Robin Heußer (62.) erzielte den entscheidenden Treffer für die Eintracht, die sich im Tabellenkeller etwas Luft verschaffte. Düsseldorf musste dagegen nach nur einer Niederlage aus den vergangenen sechs Spielen mal wieder einen Rückschlag hinnehmen.

Kornetka, der parallel zu seinem neuen Job in Braunschweig bis nach der WM im Sommer auch Co-Trainer von Ralf Rangnick bei der österreichischen Nationalmannschaft bleibt, hatte in der ersten Halbzeit eine intensive Partie gesehen.

Düsseldorfs Treffer wird zurückgenommen

Beide Teams gingen mit viel Einsatz zu Werke, erarbeiteten sich aber kaum klare Torchancen - der vermeintliche Führungstreffer der stark ersatzgeschwächten Fortuna durch Marin Ljubicic (13.) wurde wegen einer knappen Abseitsposition zurückgenommen.