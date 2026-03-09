Bestätigt! FC Bayern beobachtet Zweitliga-Juwel

Maximilian Huber 09.03.2026 • 20:00 Uhr Louey Ben Farhat macht in der 2. Bundesliga auf sich aufmerksam. Der Stürmer des Karlsruher SC zieht auch das Interesse des FC Bayern München auf sich.

Die rasante Entwicklung von Zweitliga-Stürmer Louey Ben Farhat ist auch dem FC Bayern München nicht entgangen.

Wie Timon Pauls, Sportdirektor des Karlsruher SC, am Sonntag auf Nachfrage der Badischen Neuesten Nachrichten bestätigte, hatten sich unter anderem Scouts des FC Bayern für die Partie gegen Dynamo Dresden (3:3) akkreditieren lassen, um Ben Farhat unter die Lupe zu nehmen.

Auch der BVB beobachtet Ben Farhat

Auch Vertreter von Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Atalanta Bergamo, Como 07, Olympique Lyon sowie OGC Nizza waren am Sonntag im Wildparkstadion in Karlsruhe zu Gast, wie Pauls bestätigte.

Mit fünf Toren und zwei Vorlagen feierte der 19-Jährige seinen Durchbruch beim KSC. Nach überstandenem Mittelfußbruch traf er in den letzten drei Pflichtspielen vier Mal.

Gegen Dresden erzielte Ben Farhat das zwischenzeitliche 2:3 und traf in der Nachspielzeit sogar zum vermeintlichen 4:3-Siegtreffer, ehe das Tor wegen einer Abseitsstellung aberkannt wurde.

Vom tunesischen Verband wurde der KSC-Stürmer für die in drei Wochen anstehende Länderspielpause nominiert und sieht seiner Premiere für die nordafrikanische Nation entgegen.