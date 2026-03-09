Bestätigt! FC Bayern beobachtet Zweitliga-Juwel

Die rasante Entwicklung von Zweitliga-Stürmer Louey Ben Farhat ist auch dem FC Bayern München nicht entgangen.
Bestätigt! Bayern beobachtet KSC-Profi
Wie Timon Pauls, Sportdirektor des Karlsruher SC, am Sonntag auf Nachfrage der Badischen Neuesten Nachrichten bestätigte, hatten sich unter anderem Scouts des FC Bayern für die Partie gegen Dynamo Dresden (3:3) akkreditieren lassen, um Ben Farhat unter die Lupe zu nehmen.
Auch der BVB beobachtet Ben Farhat
Auch Vertreter von Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Atalanta Bergamo, Como 07, Olympique Lyon sowie OGC Nizza waren am Sonntag im Wildparkstadion in Karlsruhe zu Gast, wie Pauls bestätigte.
Mit fünf Toren und zwei Vorlagen feierte der 19-Jährige seinen Durchbruch beim KSC. Nach überstandenem Mittelfußbruch traf er in den letzten drei Pflichtspielen vier Mal.
Gegen Dresden erzielte Ben Farhat das zwischenzeitliche 2:3 und traf in der Nachspielzeit sogar zum vermeintlichen 4:3-Siegtreffer, ehe das Tor wegen einer Abseitsstellung aberkannt wurde.
Vom tunesischen Verband wurde der KSC-Stürmer für die in drei Wochen anstehende Länderspielpause nominiert und sieht seiner Premiere für die nordafrikanische Nation entgegen.
In Karlsruhe steht der 19 Jahre alte Offensivmann noch bis 2029 unter Vertrag. Rund zehn bis zwölf Millionen Euro Ablöse soll sich der Klub im Falle eines Verkaufs im Sommer erhoffen.