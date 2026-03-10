Rangnicks Co-Trainer soll Braunschweig retten

SID 10.03.2026 • 18:52 Uhr Ein entsprechender Bericht der Braunschweiger Zeitung vom Dienstagabend ist nach SID-Informationen zutreffend.

Lars Kornetka wird neuer Trainer des abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig.

Ein entsprechender Bericht der Braunschweiger Zeitung vom Dienstagabend ist nach SID-Informationen zutreffend. Kornetka, Co-Trainer von Ralf Rangnick bei der österreichischen Nationalmannschaft, soll sein Debüt im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (13.00 Uhr/Sky) geben.

Braunschweig trennte sich von Backhaus

Braunschweig hatte am Nachmittag die Trennung von Heiner Backhaus bekannt gegeben. „Wir haben die Entwicklung und Leistung der Mannschaft in den vergangenen Wochen stetig beobachtet und analysiert. Nach vielen Gesprächen – sowohl mit dem Trainerteam als auch mit Heiner persönlich – fehlt uns die Überzeugung, den eingeschlagenen Weg in dieser personellen Konstellation erfolgreich fortzusetzen“, sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.