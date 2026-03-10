Rangnicks Co-Trainer soll Braunschweig retten

Lars Kornetka wird neuer Trainer des abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig.
Zweitligist vor Trainer-Deal
Ein entsprechender Bericht der Braunschweiger Zeitung vom Dienstagabend ist nach SID-Informationen zutreffend. Kornetka, Co-Trainer von Ralf Rangnick bei der österreichischen Nationalmannschaft, soll sein Debüt im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (13.00 Uhr/Sky) geben.
Braunschweig trennte sich von Backhaus
Braunschweig hatte am Nachmittag die Trennung von Heiner Backhaus bekannt gegeben. „Wir haben die Entwicklung und Leistung der Mannschaft in den vergangenen Wochen stetig beobachtet und analysiert. Nach vielen Gesprächen – sowohl mit dem Trainerteam als auch mit Heiner persönlich – fehlt uns die Überzeugung, den eingeschlagenen Weg in dieser personellen Konstellation erfolgreich fortzusetzen“, sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.
Kornetka (48) war bereits Co-Trainer bei RB Leipzig, Bayer Leverkusen und der PSV Eindhoven. Braunschweig ist seine erste Cheftrainerstelle. Die Eintracht ist als Tabellen-15. punktgleich mit der SpVgg Greuther Fürth auf dem Relegationsplatz und seit fünf Spielen sieglos.