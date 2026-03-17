Dzeko-Sperre: Schalke 04 legt Einspruch ein

Johannes Vehren , Manfred Sedlbauer 17.03.2026 • 13:30 Uhr Der DFB hat Schalke-Star Edin Dzeko für zwei Spiele gesperrt. Gegen das Urteil werden die Königsblauen Einspruch einlegen.

Der FC Schalke 04 wird gegen das Urteil nach der Roten Karte von Edin Dzeko Einspruch einlegen. Das gab der Zweitligist am Dienstagmittag kurz nach der Verkündung des DFB bekannt.

Der Verband hatte zunächst mitgeteilt, den Stürmer für zwei Spiele zu sperren - dagegen will Schalke nun vorgehen. „Wir legen Einspruch gegen das Urteil ein, weil eine Sperre für zwei Spiele unserer Überzeugung nach zu hoch ist“, wird Sportvorstand Frank Baumann in der Schalker Mitteilung zitiert.

DFB-Sportgericht wertete Dzekos Tritt als „rohes Spiel“

Das DFB-Sportgericht wertete Dzekos Aktion als „rohes Spiel“, weshalb der Bosnier dem Tabellenführer für die Partien bei Darmstadt 98 sowie vor heimischer Kulisse gegen den Karlsruher SC fehlen würde.

Schalke sieht das anders: „Unserer Auffassung nach liegt eben keine Aktion von Edin vor, in der die Gesundheit des Gegenspielers rücksichtslos gefährdet wird, wie es der DFB in seinem Einzelrichterurteil darstellt.“