Schalke: Klarheit über Dzeko-Strafe

SID 17.03.2026 • 12:19 Uhr Edin Dzeko wird für zwei Spiele gesperrt. Das teilt der DFB mit.

Dieses Geschenk wird Edin Dzeko gar nicht gefallen: Am Tag seines 40. Geburtstags hat das Sportgericht des DFB den Starstürmer von Zweitliga-Tabellenführer Schalke 04 nach seinem Platzverweis am Sonntag für zwei Spiele gesperrt.

Der Bosnier verpasst damit neben dem Spitzenspiel am Samstag (20.30 Uhr) bei Darmstadt 98 auch das nächste Heimspiel nach der Länderspielpause gegen den Karlsruher SC am Ostersonntag.

Dzeko hatte im Spiel gegen Hannover 96 (2:2) in der 52. Minute nach einem unbeabsichtigten Tritt auf Bauchhöhe gegen Husseyn Chakroun die Rote Karte gesehen.

Muslic kritisierte Schiedsrichter

Sein Trainer Miron Muslic kritisierte Schiedsrichter Robin Braun bei Sky für die Entscheidung und warf ihm fehlendes „Fingerspitzengefühl“ vor, Sportdirektor Youri Mulder brachte zudem einen Protest ins Spiel, sollte das Strafmaß über das Darmstadt-Spiel hinausgehen.