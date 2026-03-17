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Schalke: Klarheit über Dzeko-Strafe

Dzeko-Sperre verkündet

Edin Dzeko wird für zwei Spiele gesperrt. Das teilt der DFB mit.
Der FC Schalke 04 verspielt gegen Hannover 96 den Sieg. Einen Einfluss darauf hat die Rote Karte gegen Edin Dzeko, wie Trainer Miron Muslic hinterher deutlich macht. Der Schalke-Coach hadert mit der Entscheidung.
SID
Edin Dzeko wird für zwei Spiele gesperrt. Das teilt der DFB mit.

Dieses Geschenk wird Edin Dzeko gar nicht gefallen: Am Tag seines 40. Geburtstags hat das Sportgericht des DFB den Starstürmer von Zweitliga-Tabellenführer Schalke 04 nach seinem Platzverweis am Sonntag für zwei Spiele gesperrt.

Der Bosnier verpasst damit neben dem Spitzenspiel am Samstag (20.30 Uhr) bei Darmstadt 98 auch das nächste Heimspiel nach der Länderspielpause gegen den Karlsruher SC am Ostersonntag.

Dzeko hatte im Spiel gegen Hannover 96 (2:2) in der 52. Minute nach einem unbeabsichtigten Tritt auf Bauchhöhe gegen Husseyn Chakroun die Rote Karte gesehen.

Muslic kritisierte Schiedsrichter

Sein Trainer Miron Muslic kritisierte Schiedsrichter Robin Braun bei Sky für die Entscheidung und warf ihm fehlendes „Fingerspitzengefühl“ vor, Sportdirektor Youri Mulder brachte zudem einen Protest ins Spiel, sollte das Strafmaß über das Darmstadt-Spiel hinausgehen.

Ohne Dzeko, der zuvor zur Führung getroffen hatte, verspielte Schalke in den Schlussminuten noch eine 2:0-Führung und verpasste es damit, sich an der Tabellenspitze weiter von der Konkurrenz abzusetzen.

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