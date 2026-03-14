FC Bayern: Leidenszeit vorbei! Debüt für verliehenen Pechvogel Buchmann

Vincent Wuttke 14.03.2026 • 13:42 Uhr Wichtiger Tag für Tarek Buchmann. Der verliehene Bayern-Pechvogel feiert für Nürnberg endlich sein Debüt.

Ist das der so lang ersehnte Neustart für Tarek Buchmann? Nach Jahren, die geprägt waren von vielen schweren Verletzungen, feiert der vom FC Bayern an den 1. FC Nürnberg verliehene Innenverteidiger endlich sein Debüt in der 2. Bundesliga.

Buchmann debütiert für Nürnberg

Buchmann hatte in den vergangenen Jahren stets das Pech gepachtet. Eine Verletzung folgte auf die nächste, ein Rückschlag reihte sich an den anderen. Sowohl in der Saison 2023/24 als auch in der Spielzeit 2024/25 kam er deshalb nicht über zwei Einsätze hinaus.

Jetzt ist Buchmann, der in München als großes Versprechen für die Zukunft galt, bevor ihn eine beinahe endlose Leidenszeit stoppte, mit etwas Verspätung der Sprung in die 2. Bundesliga gelungen.

Buchmanns Leidenszeit hat ein Ende

Auf dem Papier sollte der mittlerweile 21 Jahre alte Defensivmann für die Nürnberger schon seit Sommer eine starke Soforthilfe sein. Buchmann zählte vor einigen Jahren zu den talentiertesten Innenverteidigern seiner Altersklasse. Mit 15 Jahren debütierte er für Deutschlands U16.