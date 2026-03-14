FC Bayern: Leidenszeit vorbei! Debüt für verliehenen Pechvogel Buchmann

Ist das der so lang ersehnte Neustart für Tarek Buchmann? Nach Jahren, die geprägt waren von vielen schweren Verletzungen, feiert der vom FC Bayern an den 1. FC Nürnberg verliehene Innenverteidiger endlich sein Debüt in der 2. Bundesliga.
Debüt für verliehenen FCB-Pechvogel
Im Auswärtsspiel bei Holstein Kiel (jetzt im Liveticker) berief ihn Miroslav Klose sogar direkt in die Startelf. Im vergangenen Sommer einigten sich die Münchner und die Franken auf eine Leihe für diese Saison.
Buchmann debütiert für Nürnberg
Buchmann hatte in den vergangenen Jahren stets das Pech gepachtet. Eine Verletzung folgte auf die nächste, ein Rückschlag reihte sich an den anderen. Sowohl in der Saison 2023/24 als auch in der Spielzeit 2024/25 kam er deshalb nicht über zwei Einsätze hinaus.
Jetzt ist Buchmann, der in München als großes Versprechen für die Zukunft galt, bevor ihn eine beinahe endlose Leidenszeit stoppte, mit etwas Verspätung der Sprung in die 2. Bundesliga gelungen.
Buchmanns Leidenszeit hat ein Ende
Auf dem Papier sollte der mittlerweile 21 Jahre alte Defensivmann für die Nürnberger schon seit Sommer eine starke Soforthilfe sein. Buchmann zählte vor einigen Jahren zu den talentiertesten Innenverteidigern seiner Altersklasse. Mit 15 Jahren debütierte er für Deutschlands U16.
Doch eine Fußverletzung sorgte für einen langen Ausfall von September bis Mitte Januar. Danach kämpfte er mit Trainingsrückstand und wird nun endlich mit seinem Debüt in der 2. Bundesliga belohnt.