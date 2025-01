Das fast vergessene FC-Bayern-Juwel

Tarek Buchmann: Noch vor wenigen Jahren wurde dieser Name immer wieder genannt, wenn es um die Zukunft des FC Bayern ging. Der gebürtige Schwabe wechselte 2019 vom FC Augsburg in die Nachwuchsabteilung der Münchner und erhielt im Sommer 2023 einen Profivertrag bis 2026 .

Darauf folgten wiederkehrende Muskelverletzungen, die schließlich in einer Operation in der Berliner Charité mündeten. Insgesamt verpasste er in der Saison 2023/24 49 Pflichtspiele.

Auf den Spuren von Vincent Kompany

Und auch in der laufenden Saison hatte das Abwehr-Juwel mit Rückschlägen zu kämpfen. Seit Anfang September erholt sich Buchmann von seinem Muskelbündelriss und befindet sich in einem Trainingsrückstand, was ihn bislang 21 Einsätze in der ersten Mannschaft kostete.