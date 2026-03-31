Jaekel neuer Sportdirektor in Magdeburg

SID 31.03.2026 • 16:00 Uhr Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg präsentiert einen Nachfolger für Otmar Schork.

Peer Jaekel wird neuer Sportdirektor beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, beerbt der 43-Jährige Otmar Schork, von dem sich die Magdeburger in der vergangenen Woche getrennt hatten.

Die weiterhin vakante Position des Sport-Geschäftsführers werde laut Vereinsangaben zu einem späteren Zeitpunkt vergeben.

Jaekel zuletzt in Österreich tätig

Jaekel arbeitete bis zum Ende der abgelaufenen Saison beim österreichischen Klub Austria Klagenfurt, der in der gleichen Spielzeit aus der Bundesliga abstieg. Davor war er als Sportchef beim heutigen Fünftligisten Viktoria Berlin tätig gewesen und 2021 mit dem Verein in die 3. Liga aufgestiegen. Als Spieler hatte er das Nachwuchssystem von Werder Bremen durchlaufen und später für die zweite Mannschaft gespielt.