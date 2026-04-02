2. Bundesliga heute: Hertha - Lautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 11.04.2026 • 10:00 Uhr Hertha BSC empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Olympiastadion Berlin. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 11. April 2026, empfängt Hertha BSC den 1. FC Kaiserslautern im Berliner Olympiastadion (ab 13 Uhr im LIVETICKER). Die jüngsten direkten Duelle sprechen klar für die „Alte Dame“: Sowohl in der Hinrunde (1:0 in Kaiserslautern) als auch im DFB-Pokal-Achtelfinale (6:1 in Berlin) setzten sich die Blau-Weißen durch.

Das Pokalergebnis ist weiterhin der höchste Pflichtspiel-Sieg unter Coach Stefan Leitl und markiert zugleich die deutlichste Niederlage der Pfälzer seit ihrer Zweitliga-Rückkehr 2022. Schiedsrichter der Partie ist Lukas Benen.

Hertha – Lautern LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Mit Stefan Leitl (244 Zweitligaspiele) und Torsten Lieberknecht (334) treffen im Olympiastadion die aktuell erfahrensten Coaches der 2. Bundesliga aufeinander. Ihr siebtes direktes Kräftemessen im Unterhaus verspricht erneut eine klare Tendenz: In den bisherigen sechs Vergleichen endete keine Begegnung remis, viermal gewann eine Leitl-Elf, zweimal hatte Lieberknecht das bessere Ende für sich.

Beide Trainer bringen somit reichlich Expertise auf die Berliner Trainerbank – eine zusätzliche Note, die diesem Traditionsduell besondere Brisanz verleiht.

Formkurven, Serien und statistische Eckdaten

Hertha BSC reist mit 47 Punkten durch die laufende Saison – die beste Zweitliga-Ausbeute seit dem Abstieg 2023 – und ist seit fünf Ligaspielen ungeschlagen (4 Siege, ein Remis). Allerdings sprang zu Hause in den letzten sieben Partien lediglich ein Dreier heraus. Der FCK wiederum gewann auswärts nur eines der vergangenen acht Zweitliga-Spiele.

Defensiv stellt Hertha mit zwölf Weißen Westen den Ligabestwert, offensiv kommt Kaiserslautern mit 48 Treffern als zweitgefährlichstes Team der Liga nach Darmstadt. Bei Umschaltsituationen zeigt sich die „Alte Dame“ besonders effizient: elf Kontertore sind Liga-Spitze, während Lautern mit nur vier Gegentreffern nach Kontern zu den stabilsten Teams in dieser Kategorie gehört.

Personalien, Top-Scorer und das verschobene Sondertrikot

Fabian Reese führt mit neun Toren und zwölf Assists die Scorerliste der 2. Bundesliga an; Marten Winkler traf zuletzt in drei Ligaspielen in Folge und steht bereits bei zwölf Saison-Scorerpunkten. Auf Seiten des FCK ragt Semih Sahin heraus: Alle vier Saisontreffer des Mittelfeldmanns fielen 2026, gegen Hertha verwandelte er in der Vergangenheit schon drei Elfmeter.

Stefan Leitl muss indes den gesperrten Josip Brekalo ersetzen – ohne den Winterneuzugang lag der Berliner Tor-Schnitt zuvor bei 1,3 statt 2,3 Treffern. Abseits des Rasens verzichtet Hertha BSC auf das geplante Sondertrikot für dieses Heimspiel; nach den Vorfällen beim Auswärtsspiel in Dresden sieht der Verein den Zeitpunkt für einen öffentlichen Release als „falsches Signal“ und will die Geschehnisse erst intern aufarbeiten.

Wird Hertha BSC gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird BSC gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hertha BSC gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hertha BSC gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1.