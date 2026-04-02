2. Bundesliga heute: KSC - Bielefeld LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 10.04.2026 • 15:30 Uhr Der Karlsruher SC empfängt heute den DSC Arminia Bielefeld. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im BBBank Wildpark. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Während KSC-Coach Christian Eichner dem Klub bekanntlich nur noch bis Saisonende erhalten bleibt, steht bei den Ostwestfalen Michél Kniat an der Seitenlinie. Das Hinspiel war mit 4:0 das bislang höchste Bielefelder Erfolgserlebnis der laufenden Spielzeit – im Wildpark warten die Blau-Weißen allerdings seit sechs Zweitliga-Gastspielen (zwei Remis, vier Niederlagen) auf einen Dreier.

KSC – Bielefeld LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Trotz insgesamt elf Saisonpleiten ist der Karlsruher SC in der Rückrunde zu Hause noch ungeschlagen (zwei Siege, drei Remis). Großen Anteil daran hat Spielmacher Marvin Wanitzek, der in seinen jüngsten drei Zweitliga-Heimauftritten an fünf Treffern direkt beteiligt war (vier Tore, eine Vorlage).

Gelingt ihm heute erneut ein Scorerpunkt, stellt er seinen persönlichen Rekord von vier Heimspielen in Serie mit Torbeteiligung ein. Sportlich geht es für die Badener nach zuletzt sechs sieglosen Duellen mit Aufsteigern – dabei jeweils mindestens drei Gegentore – um wichtige Punkte zur Stabilisierung im Tabellenmittelfeld.

Bielefelder Auswärtsmisere trifft auf aggressives Pressing

Arminia Bielefeld reist mit drei Auswärtsniederlagen in Serie und lediglich zehn Punkten aus 14 Gastspielen als Schlusslicht der Fremdtabelle in den Wildpark. Auffällig: Kein Team lag in dieser Saison häufiger in Rückstand als die Ostwestfalen (22-mal), allerdings sammelte die Kniat-Elf beachtliche 15 Zähler nach Rückständen. Die Arminia stellt mit 19 verschiedenen Torschützen den ligaweiten Höchstwert und vereinsinternen Rekord auf – offensive Überraschungsmomente sind somit garantiert.

Stürmer Semir Telalovic gab zuletzt gegen Darmstadt neun Torschüsse ab und erzielte sein erstes Saisontor, womit er einen vereinsinternen Bestwert seit Beginn der Datenerfassung 2006/07 einstellte. In puncto Pressing liegt Bielefeld mit 368 Sequenzen ligaweit auf Rang zwei und kommt zudem auf starke 217 hohe Ballgewinne.

Historie, Zweikampfwerte und ein besonderer Moment der Erinnerung

Historisch betrachtet konnte Arminia Bielefeld in 13 gemeinsamen Zweitliga-Spielzeiten noch nie beide Saisonduelle gegen den KSC gewinnen – ein statistischer Vorteil für die Gastgeber, die allerdings ihre schwächste Punkteausbeute nach 28 Spieltagen seit 2019/20 verzeichnen (37 Zähler). Während Karlsruhe mit lediglich 92 geführten Zweikämpfen pro Partie das Schlusslicht der Liga bildet, überzeugt die Defensive um Marcel Franke durch eine starke Erfolgsquote von 68,1 Prozent – nur zwei Spieler ligaweit sind in den direkten Duellen besser.

Vor Anpfiff wird der Wildpark zudem innehalten: Der KSC gedenkt seines langjährigen Abwehrchefs Srecko „Ceci“ Bogdan, der in dieser Woche im Alter von 69 Jahren verstorben ist. Seine Verdienste – vom Bundesliga-Aufstieg 1986 bis zur UEFA-Cup-Qualifikation 1993 – bleiben unvergessen und verleihen dem heutigen Flutlichtspiel eine besondere emotionale Note.

Wird Karlsruher SC gegen DSC Arminia Bielefeld heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KSC gegen DSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen DSC Arminia Bielefeld im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Karlsruher SC gegen DSC Arminia Bielefeld im Liveticker bei SPORT1.