Arminia jubelt nach wildem Abstiegskracher - Münster vor Abstieg

SID 25.04.2026 • 14:58 Uhr Arminia Bielefeld liegt im Derby gegen Preußen Münster früh hinten. Dann dreht die Arminia aber gegen das anfällige Schlusslicht auf, das der 3. Liga entgegen taumelt.

Mit sehenswerten Toren hat Arminia Bielefeld im Kellerderby bei Preußen Münster wichtige Punkte im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga geholt. Beim Schlusslicht siegte der effiziente Aufsteiger nach Rückstand mit 3:2 (3:1) und sprang mit 35 Zählern vorerst auf Rang 13.

Die Gastgeber gingen dank Yassine Bouchama (2.) früh in Führung, ehe Monju Momuluh (11.) ausglich und Roberts Uldrikis (16.) sowie Mael Corboz (34.) die Partie drehten. Ein Eigentor von Maximilian Großer (86.) sorgte noch einmal für Spannung. Münster nähert sich nach vier Spielen ohne Sieg unter Trainer Alois Schwartz und fünf Zähler hinter dem Relegationsplatz 16 der 3. Liga.

Dabei erwischten die Gastgeber einen Start nach Maß. Nach Flanke des unbedrängten Charalambos Makridis köpfte Bouchama per Aufsetzer ein. Die Antwort ließ allerdings nicht lange auf sich warten, Momuluh spitzelte den Ball artistisch mit hohem Bein ins Tor. Uldrikis traf nach einen Freistoß per Kopf, dann glänzte Kapitän Corboz mit einem kunstvollen Hackentreffer mit dem Rücken zum Tor.