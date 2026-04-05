Schalke atmet auf - und hat neue Sorgen

Maximilian Lotz 05.04.2026 • 15:25 Uhr Schalke setzt sich auch ohne Edin Dzeko knapp gegen den Karlsruher SC durch - doch der Matchwinner muss angeschlagen raus.

Kein Edin Dzeko, kein Problem: Schalke 04 hat auch ohne seinen an der Schulter verletzten Starstürmer die Tabellenführung in der 2. Bundesliga behauptet.

Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic setzte sich am Ostersonntag 1:0 (0:0) gegen den Karlsruher SC durch und feierte nach zuvor zwei Remis in Folge wieder einen Sieg. Kapitän Kenan Karaman (72.) erzielte den Treffer des Tages für die Gastgeber, mit 55 Punkten hat S04 den Aufstieg weiter fest im Blick.

„Wir haben es auch ohne Edin geschafft. Ich hebe immer das Kollektiv hervor. Das, was wir heute spielen, haben wir über zehn Monate vorbereitet“, sagte Muslic nach dem Spiel bei Sky und lobte die Qualitäten von Siegtorschütze Karaman: „Das Tor ist kein Zufall. Das ist Qualität. Kenan ist da in großen Momenten, das war er von Tag eins an in den letzten Monaten. Ein Paradekapitän, der sich in den Dienst der Mannschaft stellt. Dass er das entscheidende Tor macht, ist kein Zufall, sondern Konsequenz.“

Schalkes Personalsorgen werden immer größer

Allerdings saß der Matchwinner wenig später plötzlich auf dem Rasen und hielt sich das rechte Knie. Nach längerer Behandlungspause musste Karaman schließlich ausgewechselt werden, er verließ eigenständig aber deutlich humpelnd den Rasen.

Wenig später gab er vorsichtig Entwarnung. „Ich denke, es ist nicht so schlimm. Ich habe etwas gespürt und wollte dann vorsichtshalber rausgehen“, sagte Karaman kurz nach Abpfiff bei Sky.

Der Torjäger wird im kommenden Spiel bei der SV Elversberg aufgrund seiner fünften Gelben Karte ohnehin fehlen. Auch Mertcan Ayhan wird die Partie verpassen, auch er handelte sich seine fünfte Gelbe ein.

Neben Dzeko fällt auch Katic aus

Vor dem Spiel hatten die Königsblauen den Ausfall von Dzekos Landsmann Nikola Katic bekannt gegeben. Dem Abwehrchef droht nach seiner Knieverletzung aus den WM-Playoffs gegen Italien das Saisonaus. „Das ist natürlich schade, dass wir nicht dabei sind“, sagte Dzeko, der sich ebenfalls im Nationaltrikot verletzt hatte, bei Sky. Eine eigene Rückkehr vor dem Ende der Spielzeit schloss er nicht aus: „Wir warten zwei Wochen, dann sehen wir.“

Ohne „die zwei Säulen von unserem Schalke“, wie Muslic das bosnische Duo bezeichnete, startete das Heimteam mit Offensivdrang. In der 19. Minute lag der Ball im Tor der Gäste, Karaman hatte aber zuvor im Abseits gestanden. Schalke drückte weiter, offenbarte in der Defensive aber auch immer wieder Lücken. Karlsruhes Dzenis Burnic traf kurz vor der Pause das Außennetz (38.).

Die Gastgeber spielten weiter munter in Richtung KSC-Tor, im Strafraum wurden Dzekos Fähigkeiten aber schmerzlich vermisst. Dann erlöste Karaman den Schalker Anhang unter den 61.838 Zuschauern in der ausverkauften Arena mit einem sehenswerten Kopfballtreffer, kurz darauf musste er angeschlagen ausgewechselt werden.

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