Schalke-Star droht Saison-Aus

SID 05.04.2026 • 12:56 Uhr Nach der Verletzung von Edin Dzeko beklagen die Knappen den nächsten Ausfall. Diesmal trifft es den Abwehrchef.

Der FC Schalke 04 muss im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten Ausfall verkraften.

Wie die Königsblauen am Sonntag vor dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC (13.30 Uhr/im LIVETICKER) bekannt gaben, fällt Abwehrchef Nikola Katic wegen einer Knieverletzung, die er beim Sieg mit Bosnien-Herzegowina in den WM-Playoffs gegen Italien erlitten hatte, für mehrere Wochen aus.

Beide Bosnier verletzen sich in WM-Quali

„Die Verletzung ist mit einem mehrwöchigen Ausfall verbunden, der einen Einsatz in dieser Saison höchstwahrscheinlich nicht mehr zulässt“, vermeldete der Revierklub.