Schalke-Star droht Saison-Aus

Der FC Schalke 04 muss im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten Ausfall verkraften.
Schalke-Schock: Star vor Saison-Aus
Nach der Verletzung von Edin Dzeko beklagen die Knappen den nächsten Ausfall. Diesmal trifft es den Abwehrchef.
Wie die Königsblauen am Sonntag vor dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC (13.30 Uhr/im LIVETICKER) bekannt gaben, fällt Abwehrchef Nikola Katic wegen einer Knieverletzung, die er beim Sieg mit Bosnien-Herzegowina in den WM-Playoffs gegen Italien erlitten hatte, für mehrere Wochen aus.
Beide Bosnier verletzen sich in WM-Quali
„Die Verletzung ist mit einem mehrwöchigen Ausfall verbunden, der einen Einsatz in dieser Saison höchstwahrscheinlich nicht mehr zulässt“, vermeldete der Revierklub.
Bei Bosniens Sieg hatte sich auch Stürmerstar Edin Dzeko verletzt, wie lange der 40-Jährige Schalke fehlt, ließ der Klub weiter offen. „Wann Dzeko in dieser Saison wieder eingesetzt werden kann, ist auch vom Heilungsverlauf abhängig“, teilten die Königsblauen am Sonntag mit.