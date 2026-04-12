Kreuzband-Schock für Zweitliga-Profi

SID 12.04.2026 • 13:38 Uhr Schwerer Schlag für Fortuna Düsseldorf im Abstiegskampf: Ein Leistungsträger erleidet eine schwere Knieverletzung und fällt lange aus. Ein anderer Offensivspieler muss ebenfalls pausieren.

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss im Abstiegskampf auf Mittelfeldspieler Florent Muslija verzichten.

Die Leihgabe des Bundesligisten SC Freiburg erlitt bei der Heimniederlage gegen Holstein Kiel (1:2) einen Kreuzbandriss im rechten Knie und fällt monatelang aus. Die Diagnose gaben die Rheinländer am Sonntag bekannt.

Rasmussen fehlt Fortuna Düsseldorf ebenfalls

Zudem muss die Fortuna „bis auf Weiteres“ ohne Christian Rasmussen auskommen. Der Offensivspieler fehlt in nächster Zeit aufgrund eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel. Gegen Kiel wurde Rasmussen schon in der Anfangsphase ausgewechselt.