Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss im Abstiegskampf auf Mittelfeldspieler Florent Muslija verzichten.
Kreuzband-Schock für Zweitliga-Profi
Die Leihgabe des Bundesligisten SC Freiburg erlitt bei der Heimniederlage gegen Holstein Kiel (1:2) einen Kreuzbandriss im rechten Knie und fällt monatelang aus. Die Diagnose gaben die Rheinländer am Sonntag bekannt.
Rasmussen fehlt Fortuna Düsseldorf ebenfalls
Zudem muss die Fortuna „bis auf Weiteres“ ohne Christian Rasmussen auskommen. Der Offensivspieler fehlt in nächster Zeit aufgrund eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel. Gegen Kiel wurde Rasmussen schon in der Anfangsphase ausgewechselt.
Nach vier Niederlagen in Serie haben die mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestarteten Düsseldorfer nur noch einen Punkt Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Trainer Markus Anfang steht vor der Entlassung. Anfang hatte das Amt erst im Oktober von Daniel Thioune übernommen.
Alle Tipps und Tricks zum Thema Sportwetten sowie die besten Boni, Quoten und Anbieter gibt es HIER | ANZEIGE