FC Schalke: Millionen-Deal! Neuer Trikotsponsor bestätigt

Curdt Blumenthal 22.04.2026 • 12:54 Uhr Der FC Schalke 04 startet nun auch finanziell mit guten Voraussetzungen in den finalen Aufstiegskampf: Die Königsblauen präsentieren einen neuen Hauptsponsor.

Der FC Schalke 04 hat mit der Beumer Group einen neuen Hauptsponsor gefunden. Wie die Königsblauen am Mittwochvormittag bestätigten, wird das Maschinen- und Anlagenbauunternehmen ab der kommenden Saison auch als Trikotsponsor fungieren.

„Die Beumer Group und Schalke 04 haben sich gesucht und gefunden. Wir teilen grundlegende Werte wie Verlässlichkeit, Fleiß und Innovationsgeist“, erklärte Schalkes Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann in einer Pressemitteilung des Zweitligisten.

Schalke-Deal treibt viel Geld in die Kassen

Für Schalke 04 bedeutet der Deal eine kräftige Finanzspritze: Die Summe beläuft sich laut Informationen des Kickers im Falle des Aufstiegs in die Bundesliga auf rund sieben Millionen Euro pro Saison.

Die Beumer Group tritt in die Fußstapfen der Sun AG, welche die Gelsenkirchener zwei Jahre lang als Hauptsponsor unterstützt hatte.