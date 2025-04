Vorstandsboss Tillmann: Schalke eine "Riesenbaustelle"

S04 sei eine „Riesenbaustelle“, bei der aus „Angst vor unbequemen Entscheidungen“ zu viele Prozesse zu lange nicht angeschoben wurden. „Schalke war in der Vergangenheit nicht immer ehrlich zu sich selbst“, sagte Tillmann. Das soll sich ändern. Die „sachliche Kritik“ von van Wonderen, so Tillmann, „nehme ich selbstverständlich an, es liegt in meiner Verantwortung, diesen Eindruck mit guter Arbeit zu korrigieren“.