Nach Eichner-Entscheidung: KSC bezwingt Bielefeld klar

SID 10.04.2026 • 20:26 Uhr Der KSC feiert nach der Trainer-Verkündung unter der Woche einen Sieg gegen Bielefeld. Die Lage für die Arminia wird derweil immer bedrohlicher.

Der Karlsruher SC hat im ersten Spiel nach dem angekündigten Abschied von Trainer Christian Eichner einen klaren Heimsieg gefeiert. Beim 4:1 (1:1) gegen Kellerkind Arminia Bielefeld steckte der KSC auch einen frühen Rückstand weg und sprang vorerst auf Rang acht. Den Ostwestfalen droht dagegen nach der vierten Auswärtsniederlage in Folge im engen Abstiegskampf die Rückkehr in die 3. Liga.

Louey Ben Farhat (18.), Christoph Kobald (63.), Marvin Wanitzek (77.) und Shio Fukuda (89.) trafen für den KSC, der im heimischen Wildpark nun seit sechs Spielen ungeschlagen ist. Robin Knoche (11.) hatte die Arminia zunächst in Führung gebracht.

KSC verkündete Trennung von Eichner

„Es waren drei, vier schwierige Tage. Ich bin froh, dass wieder Fußball ist“, hatte Eichner vor dem Anpfiff bei Sky gesagt. Der KSC hatte am Mittwoch die Trennung von dem 43-Jährigen zum Sommer verkündet. Eichner hatte das Traineramt im Februar 2020 übernommen, damit ist er derzeit der dienstälteste Coach der Liga.

Aus dem Rasen geriet Karlsruhe nach einer Schweigeminute für den langjährigen KSC-Profi Srecko Bogdan schnell in Rückstand. Nach Zuspiel von Benedikt Bauer stocherte Knoche den Ball mit dem Außenrist ins lange Eck. Ben Farhat gelang jedoch nach einem starken Konter aus 16 Metern die schnelle Antwort.