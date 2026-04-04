Niederlage in Bielefeld: Darmstadt strauchelt im Aufstiegskampf

SID 04.04.2026 • 14:57 Uhr Die Lilien verspielen beim 1:2 auf der Alm eine Führung und bleiben zum dritten Mal in Folge sieglos.

Der SV Darmstadt 98 hat im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga erneut gepatzt und den Sprung auf Platz eins verspielt. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt verlor trotz Führung 1:2 (1:0) bei Arminia Bielefeld und ist seit drei Spielen sieglos. Bielefeld holte nach zuletzt fünf Partien ohne Sieg wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Matej Maglica (6.) traf per Freistoß zur Führung für die Darmstädter, Semir Telalovic (47.) glich aus, ehe Jannik Rochelt (81.) das Team von Trainer Mitch Kniat zum Sieg schoss. Mit 50 Punkten bleibt 98 auf Platz vier hinter Schalke (52), Elversberg und Paderborn (je 51), die allesamt am Sonntag spielen. Bielefeld (31) springt vorerst auf Platz elf.

Darmstadt erwischt Start nach Maß

In Bielefeld erwischten die Gäste einen Start nach Maß, zu dem allerdings auch Arminias Torwart Jonas Kersken gehörig beitrug. Bei Maglicas Freistoß war Kersken zwar mit der Hand am Ball, lenkte diesen aber ins eigene Tor. Danach agierte Bielefeld, das nach zwei Spieltagen noch Tabellenführer gewesen war, zwar mindestens auf Augenhöhe, aber auch glücklos.