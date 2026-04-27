Schalkes Torwart Loris Karius hat nach dem 3:2-Sieg beim SC Paderborn über seine eigene Zukunft gesprochen.
Schalke-Zukunft: Karius macht Ansage
Auf die Frage der Bild, ob er auch in der kommenden Saison auf Schalke spielen werde, antwortete Karius: „Ja, ich denke schon! Klar, werden wir uns noch einmal alle austauschen. Aber es spricht nichts dagegen.“
Bundesliga? „Wäre sehr gerne mit dabei“
Er habe „das ganze Jahr dafür gearbeitet, dass wir den Aufstieg in die Bundesliga schaffen – da wäre ich dann natürlich sehr gerne mit dabei und auf dem Platz!“, fuhr Karius fort.
In trockenen Tüchern ist die Sache aber noch nicht, wie der 32-Jährige ebenfalls durchklingen ließ: „Ich habe noch ein Jahr Vertrag. Ein bisschen Planungssicherheit in meinem Alter wäre schon schön …“
Durch den Erfolg in Paderborn ist den Schalkern der Aufstieg kaum noch zu nehmen. Mit einem weiteren Sieg am kommenden Samstag gegen Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr im LIVETICKER) wäre die Rückkehr ins Oberhaus auch rechnerisch perfekt.
Der Vertrag von Karius läuft noch bis Sommer 2027. Auf die Frage, ob er nach dem fixen Aufstieg einen neuen Zweijahres-Vertrag unterschreiben würde, meinte Karius: „Das hört sich tatsächlich nicht schlecht an!“
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