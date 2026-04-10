Stevens warnt Schalke: "Je länger es dauert, desto schwieriger"

SID 10.04.2026 • 06:26 Uhr Huub Stevens hält den Aufstieg des Schalke 04 in die Bundesliga für alternativlos. Ein Scheitern im Saisonendspurt könnte für die Knappen langfristige Folgen haben, glaubt die Klubikone.

Für Trainerikone Huub Stevens ist der Aufstieg seines Herzensklubs Schalke 04 in die Fußball-Bundesliga alternativlos. „Wenn wir’s jetzt nicht schaffen, dann fürchte ich, dass Schalke erst einmal nicht mehr in die Bundesliga zurückkehrt“, sagte der Niederländer, der die Knappen 1997 zum Triumph im UEFA-Cup geführt hatte, der Bild-Zeitung.

„Je länger das mit dem Aufstieg dauert, desto schwieriger wird’s.“ Dies habe man beim Hamburger SV gesehen, der sieben Jahre für die Rückkehr ins Oberhaus benötigt hatte, betonte Stevens. Von daher müssten beim Zweitliga-Tabellenführer in den verbleibenden sechs Spielen „alle zusammenhalten – nur dann schaffen wir den Aufstieg auch“.

2. Bundesliga: So denkt Stevens über den Dzeko-Ausfall

Die Schalker befinden sich im dritten Zweitligajahr seit dem Abstieg in der Saison 2022/23. Im Endspurt schmerzt aus Stevens‘ Sicht vor allem der Ausfall von Topstürmer Edin Dzeko, dieser tue „richtig weh“. Er hoffe, dass der Bosnier, der sich in der WM-Qualifikation an der Schulter verletzt hatte, „diese Saison noch spielen und Schalke helfen kann. Edin ist auch mit 40 Jahren ein Unterschiedsstürmer“, ergänzte der 72-Jährige.