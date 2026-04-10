Stevens warnt Schalke: "Je länger es dauert, desto schwieriger"

Für Trainerikone Huub Stevens ist der Aufstieg seines Herzensklubs Schalke 04 in die Fußball-Bundesliga alternativlos. „Wenn wir’s jetzt nicht schaffen, dann fürchte ich, dass Schalke erst einmal nicht mehr in die Bundesliga zurückkehrt“, sagte der Niederländer, der die Knappen 1997 zum Triumph im UEFA-Cup geführt hatte, der Bild-Zeitung.
Trainer-Ikone warnt Schalke
„Je länger das mit dem Aufstieg dauert, desto schwieriger wird’s.“ Dies habe man beim Hamburger SV gesehen, der sieben Jahre für die Rückkehr ins Oberhaus benötigt hatte, betonte Stevens. Von daher müssten beim Zweitliga-Tabellenführer in den verbleibenden sechs Spielen „alle zusammenhalten – nur dann schaffen wir den Aufstieg auch“.
2. Bundesliga: So denkt Stevens über den Dzeko-Ausfall
Die Schalker befinden sich im dritten Zweitligajahr seit dem Abstieg in der Saison 2022/23. Im Endspurt schmerzt aus Stevens‘ Sicht vor allem der Ausfall von Topstürmer Edin Dzeko, dieser tue „richtig weh“. Er hoffe, dass der Bosnier, der sich in der WM-Qualifikation an der Schulter verletzt hatte, „diese Saison noch spielen und Schalke helfen kann. Edin ist auch mit 40 Jahren ein Unterschiedsstürmer“, ergänzte der 72-Jährige.
Dzeko, glaubt Stevens, könnte mit Blick auf eine Rückkehr in den letzten Spielen jedoch in einen Konflikt geraten. „Ich drücke ihm und uns die Daumen, dass er zwischen Aufstieg mit Schalke und WM-Teilnahme mit Bosnien nicht in die Klemme kommt, weil er vielleicht das große Risiko einer Wiederverletzung abwägen muss“, sagte der langjährige Schalke-Coach.