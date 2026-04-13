Weber wird Sportdirektor in Elversberg

SID 13.04.2026 • 15:07 Uhr Der Fußball-Zweitligist komplettiert nach dem Abgang von Ole Book seine neue sportliche Führungsebene.

Fußball-Zweitligist SV Elversberg hat in Christian Weber einen neuen Sportdirektor verpflichtet und damit nach dem Abgang des ehemaligen Sportverstandes Ole Book zu Borussia Dortmund seine sportliche Führungsebene komplettiert. Dies teilten die Saarländer am Montag mit. Zuvor hatte bereits Josef Welzmüller das neu geschaffene Amt des Technischen Direktors bei dem Verein übernommen.

„Mit Christian Weber gewinnen wir einen Sportdirektor, der den deutschen Profifußball aus unterschiedlichen Perspektiven kennt und über große Erfahrung in der Kaderplanung und im Scouting verfügt“, wurde Präsident Dominik Holzer zitiert: „Er steht für eine klare, strukturierte Arbeitsweise und für verantwortungsvolle Entscheidungen im sportlichen Bereich.“

Weber war zuletzt beim Ligakonkurrenten Fortuna Düsseldorf als Sportdirektor tätig, im Dezember 2025 wurde er dort freigestellt. Fortan verantwortet er gemeinsam mit dem gleichrangigen Technischen Direktor Welzmüller den sportlichen Bereich der SVE.