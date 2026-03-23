BVB verkündet Kehl-Nachfolger

Philipp Heinemann 23.03.2026 • 13:42 Uhr Borussia Dortmund wird bei der Suche nach einem neuen Sportdirektor sehr schnell fündig. Der Erbe von Sebastian Kehl kommt aus der zweiten Liga.

Der Nachfolger von Sebastian Kehl als Sportdirektor von Borussia Dortmund ist gefunden! Nils-Ole Book wird den langjährigen BVB-Funktionär ersetzen. Das bestätigten der BVB und der bisherige Klub Books, die SV Elversberg, offiziell. Er bekommt einen Vertrag bis 2029.

„Die SV Elversberg ist für mich ein besonderer Verein und wird es auch bleiben“, sagte Book in einem Statement: „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe, gleichzeitig fällt mir der Abschied nicht leicht. Hier ist sehr viel gewachsen – sportlich, aber auch menschlich.“

Der Sportvorstand hat sich im Zuge seiner Arbeit bei dem Zweitligisten einen Namen gemacht. Dort ist er seit 2023 Sportvorstand, zuvor war er fünf Jahre als Sportdirektor tätig. Book gilt als der Architekt der sensationellen Entwicklung des Klubs.

BVB-Fan Book vor dem ganz großen Sprung

„Mit Ole Book haben wir unseren Wunschkandidaten für die Position des Sportdirektors zum BVB holen können“, sagte Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken: „Ich verfolge seine hervorragende Arbeit in Elversberg zunächst als Sportdirektor und zuletzt als Sportvorstand schon lange und bin absolut überzeugt, dass Ole fachlich und menschlich sehr gut zu uns passt.“

Man „haben großes Vertrauen in Ole und seine Expertise, wenn es darum geht, kreative und mutige Ideen auf dem Transfermarkt zu entwickeln.“

Der Kehl-Erbe ist außerdem großer BVB-Fan, der die Schwarz-Gelben schon seit Kindestagen im Herzen trägt – wie er selbst erklärte.

„Borussia Dortmund ist einer der größten Klubs in Europa und ich freue mich sehr, mich in diesen komplett einzubringen“, sagte er: „Borussia Dortmund ist ein besonderer Verein für mich mit einer emotionalen Verbindung seit Kindheitstagen. Nicht nur deshalb möchte ich der SV Elversberg, allen voran Dominik Holzer, dafür danken, dass ich meine Arbeit in Dortmund direkt beginnen kann.“

Book bringt womöglich noch zwei Leute nach Dortmund mit

Während sein Abgang für Elversberg mitten im Aufstiegskampf einen herben Verlust darstellt, ist der Wechsel für Book selbst ein großer Schritt.

Elversberg ist nach der Spielerkarriere – er lief unter anderem für den MSV Duisburg und Wehen Wiesbaden auf – seine erste und einzige Station. Er arbeitete seit 2017 zunächst als Scout und dann als Sportdirektor für den Klub.