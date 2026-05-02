2. Bundesliga heute: Bochum - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 09.05.2026 • 10:00 Uhr VfL Bochum 1848 empfängt heute Hannover 96. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Auf der Trainerbank der Gastgeber steht Uwe Rösler, während die Niedersachsen von Christian Titz betreut werden. Geleitet wird die Partie von Dr. Robert Kampka, der damit zum ersten Mal in dieser Saison ein Spiel des VfL Bochum pfeift.

Bochum – Hannover LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Der VfL verlor lediglich eines seiner vergangenen zehn Zweitliga-Heimspiele (5 Siege, vier Remis) – einzig Holstein Kiel entführte Mitte März beim 3:2 alle Punkte. Nach zwei aufeinanderfolgenden Erfolgen im Vonovia Ruhrstadion winkt Rösler und seinem Team nun erstmals in dieser Saison eine Heimserie von drei Siegen. Großen Anteil daran hat Philipp Hofmann: 14 seiner 18 Scorerpunkte holte der Angreifer vor eigenem Publikum (10 Tore, vier Vorlagen) und ist damit ligaweit der effektivste Heimspieler. In diesem Jahrtausend traf für Bochum zu Hause nur Simon Terodde (13 Tore 2015/16) und Thomas Christiansen (11 Tore 2001/02) noch häufiger.

Hannover 96 in der Fremde so stark wie seit Jahrzehnten nicht

Hannover reist mit 32 Auswärtspunkten als bestes Auswärtsteam der laufenden Saison ins Ruhrgebiet; mehr Zähler holten die 96er in der 3-Punkte-Ära nur 1986/87 (33). Neun Siege in der Fremde bedeuten bereits Einstellung des Vereinsrekords.

Insgesamt mussten die Niedersachsen in den letzten 14 Ligaspielen nur eine Niederlage hinnehmen (8 Siege, fünf Unentschieden) und sammelten dabei 29 Punkte – Ligaspitze. Offensiv sticht aktuell Mustapha Bundu hervor: Der Offensivmann war erstmals in drei Zweitliga-Partien in Serie an Treffern beteiligt (3 Tore, ein Assist) und schnürte in Münster seinen ersten Doppelpack.

Direkter Vergleich, Spielstil und ein Nachklapp zum Kniat-Eklat

Trotz der starken Form wartet Hannover noch immer auf den ersten Zweitliga-Auswärtssieg in Bochum (2 Remis, fünf Niederlagen); für den VfL ist nur die Heimserie gegen Nürnberg (9 Spiele ohne Niederlage) noch länger. Stilistisch treffen Gegensätze aufeinander: Hannover führt die Liga bei Pässen (15 715) und Passquote (85 %) an, während Bochum mit die wenigsten Zuspiele spielt (78 % Passgenauigkeit).

Bemerkenswert bleibt Hannovers Anfälligkeit nach Führungen – 19 verschenkte Punkte und acht Gegentore in der Nachspielzeit sind Negativ-Bestwerte. Ein Randaspekt: Beim jüngsten 1:1 der Bochumer gegen Arminia Bielefeld sah Arminia-Coach Mitch Kniat Rot und wurde nach DFB-Urteil für das Auswärtsspiel in Kaiserslautern gesperrt – ein Vorfall, der die intensive Atmosphäre im Ruhrstadion nochmals unterstreicht.

Wird VfL Bochum 1848 gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird BOC gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: VfL Bochum 1848 gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen