2. Bundesliga heute: Hertha - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 10.05.2026 • 10:00 Uhr Hertha BSC empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Olympiastadion Berlin. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 10. Mai 2026, rollt um 13:30 Uhr im Olympiastadion Berlin der Ball, wenn Hertha BSC die SpVgg Greuther Fürth zum 33. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt. Cheftrainer Stefan Leitl vertraut bei der Alten Dame auf Schiedsrichter Michael Bacher als Spielleiter, während Heiko Vogel an der Fürther Seitenlinie steht.

Kurz nach Abpfiff des Männer-Duells gehört die große Bühne denselben Vereinsfarben in anderer Formation: Die Hertha-Frauen bestreiten ihr Regionalliga-Topspiel gegen den 1. FFV Erfurt ebenfalls im Olympiastadion, ein Novum für das Team von Trainer Tobias Kurbjuweit. Fans, die bereits das Zweitliga-Spiel verfolgen, dürfen ohne Zusatzkosten auf ihren Plätzen bleiben – ein besonderer Doppelspieltag in der Hauptstadt.

Hertha – Fürth LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Die Berliner gehen mit einer Negativserie in ihr letztes Heimspiel der Saison: Drei Niederlagen und ein Unentschieden aus den vergangenen vier Partien bedeuten ligaweit den geringsten Punktgewinn in diesem Zeitraum.

Mit nur 14 Treffern in eigener Arena stellt Hertha BSC die schwächste Heimoffensive der 2. Bundesliga, seit Anfang Dezember sprang vor heimischer Kulisse lediglich ein Sieg heraus (4 Remis, vier Niederlagen). Neunmal blieb die Mannschaft in dieser Spielzeit ohne eigenen Treffer – einen derart torarmen Wert gab es im Unterhaus letztmals 1995/96. Immerhin: Nur sechs Gegentore in der Schlussviertelstunde bedeuten Ligabestwert, womit Leitls Team bis zum Abpfiff stabil bleibt.

Fürther Ausgangslage: Abstiegssorgen, Rekordjagd und ein Abschied

Die Franken reisen als Tabellen-17. mit 34 Punkten und einer Tordifferenz von –21 an die Spree – es ist ihre schwächste Bilanz nach 32 Zweitliga-Spieltagen seit Einführung der eingleisigen 2. Liga.

Der langjährige Kapitän Branimir Hrgota hat unter der Woche seinen Abschied zum Saisonende angekündigt, doch im Fokus steht einmal mehr Noel Futkeu: Der 17-Tore-Mann benötigt nur noch einen Treffer, um den vereinsinternen Zweitliga-Saisonrekord von Christian Eigler (18 Tore, 2005/06) einzustellen.

Trotz der individuellen Offensivstärke ist die Defensive das große Sorgenkind: 66 Gegentreffer bedeuten Ligatiefstwert, 14 davon nach Ecken stellen sogar einen historischen Negativrekord ein. Zudem wartet Fürth weiterhin auf den ersten Pflichtspiel-Auswärtssieg bei der Hertha (ein Remis, fünf Niederlagen).

Statistik-Duell: Konterstärke trifft auf Eckball-Schwäche

Beide Mannschaften glänzen in dieser Saison mit schnellem Umschaltspiel: Hertha BSC führt die Konter-Tabelle mit elf Treffern an, Fürth folgt mit acht. Gleichzeitig offenbart das Kleeblatt Schwächen bei ruhenden Bällen – kein anderes Team kassierte mehr Gegentore nach Ecken, während die Berliner aus eben jenen Standards mit nur zwei Toren ligaweit am seltensten Profit schlagen.

Im Fokus steht auch das Fernduell der Topscorer: Fürths Futkeu (17 Tore, sechs Vorlagen) liegt knapp vor Herthas Fabian Reese (10 Tore, zwölf Vorlagen), der allerdings zuletzt zwei Spiele ohne direkte Beteiligung blieb. Historisch betrachtet verlor Fürth 56 Prozent seiner Zweitliga-Partien gegen die Berliner – eine Quote, die unter den aktuellen Zweitligisten nur Kaiserslautern überbietet.

Wird Hertha BSC gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird BSC gegen SGF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hertha BSC gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1 verfolgen