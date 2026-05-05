Bielefeld: Kniat nur für ein Spiel gesperrt

Mitch Kniat darf vor Saisonende noch einmal auf die Trainerbank des Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld zurückkehren. Der Coach des Aufsteigers erhielt vom Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach seiner Roten Karte beim 1:1 gegen den VfL Bochum ein Innenraumverbot für ein Spiel. Zudem muss er eine Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro zahlen.
Sperre für Bielefeld-Coach fix
Mitch Kniat darf vor Saisonende noch einmal auf der Trainerbank des Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld Platz nehmen. Der Trainer des Aufsteigers hatte beim jüngsten 1:1 gegen den VfL Bochum die Rote Karte gesehen.
Kniat sieht Rote Karte
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Damit ist Kniat nur für das wichtige Auswärtsspiel der Bielefelder am Freitag beim 1. FC Kaiserslautern (18.30 Uhr) gesperrt. Der 40-Jährige hatte sich nach dem Spiel gegen Bochum lautstark bei Schiedsrichter Tobias Stieler beschwert, der DFB-Kontrollausschuss bewertete das als „unsportliches Verhalten“.
Zwei Spieltage vor Saisonende liegt Bielefeld mit 36 Punkten auf Rang 13, der Vorsprung zu Fortuna Düsseldorf auf dem Abstiegs-Relegationsplatz und dem Tabellen-17. SpVgg Greuther Fürth beträgt jeweils nur zwei Zähler. Zum Abschluss der Spielzeit trifft die Arminia am 17. Mai auf Hertha BSC (15.30 Uhr).