Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
2. Bundesliga
2. Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TORJÄGER
TEAMS
WEISSE WESTE
2. Bundesliga>

Bielefeld: Kniat nur für ein Spiel gesperrt

Sperre für Bielefeld-Coach fix

Mitch Kniat darf vor Saisonende noch einmal auf der Trainerbank des Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld Platz nehmen. Der Trainer des Aufsteigers hatte beim jüngsten 1:1 gegen den VfL Bochum die Rote Karte gesehen.
Kniat sieht Rote Karte
Kniat sieht Rote Karte
© picture-alliance/dpa/SID/Friso Gentsch
SID
Mitch Kniat darf vor Saisonende noch einmal auf der Trainerbank des Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld Platz nehmen. Der Trainer des Aufsteigers hatte beim jüngsten 1:1 gegen den VfL Bochum die Rote Karte gesehen.

Mitch Kniat darf vor Saisonende noch einmal auf die Trainerbank des Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld zurückkehren. Der Coach des Aufsteigers erhielt vom Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach seiner Roten Karte beim 1:1 gegen den VfL Bochum ein Innenraumverbot für ein Spiel. Zudem muss er eine Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro zahlen.

Damit ist Kniat nur für das wichtige Auswärtsspiel der Bielefelder am Freitag beim 1. FC Kaiserslautern (18.30 Uhr) gesperrt. Der 40-Jährige hatte sich nach dem Spiel gegen Bochum lautstark bei Schiedsrichter Tobias Stieler beschwert, der DFB-Kontrollausschuss bewertete das als „unsportliches Verhalten“.

Zwei Spieltage vor Saisonende liegt Bielefeld mit 36 Punkten auf Rang 13, der Vorsprung zu Fortuna Düsseldorf auf dem Abstiegs-Relegationsplatz und dem Tabellen-17. SpVgg Greuther Fürth beträgt jeweils nur zwei Zähler. Zum Abschluss der Spielzeit trifft die Arminia am 17. Mai auf Hertha BSC (15.30 Uhr).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite