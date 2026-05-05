Bielefeld: Kniat nur für ein Spiel gesperrt

SID 05.05.2026 • 16:47 Uhr Mitch Kniat darf vor Saisonende noch einmal auf der Trainerbank des Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld Platz nehmen. Der Trainer des Aufsteigers hatte beim jüngsten 1:1 gegen den VfL Bochum die Rote Karte gesehen.

Mitch Kniat darf vor Saisonende noch einmal auf die Trainerbank des Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld zurückkehren. Der Coach des Aufsteigers erhielt vom Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach seiner Roten Karte beim 1:1 gegen den VfL Bochum ein Innenraumverbot für ein Spiel. Zudem muss er eine Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro zahlen.

Damit ist Kniat nur für das wichtige Auswärtsspiel der Bielefelder am Freitag beim 1. FC Kaiserslautern (18.30 Uhr) gesperrt. Der 40-Jährige hatte sich nach dem Spiel gegen Bochum lautstark bei Schiedsrichter Tobias Stieler beschwert, der DFB-Kontrollausschuss bewertete das als „unsportliches Verhalten“.