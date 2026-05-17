Spieler der Saison! Große Ehre für Schalke-Kapitän

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat Kenan Karaman von Meister Schalke 04 zum Spieler der Saison in der 2. Bundesliga gekürt.
Große Ehre für Schalke-Kapitän
Der Kapitän der Königsblauen bekam den Preis am Sonntag nach dem 1:0 (1:0) im letzten Saisonspiel gegen Eintracht Braunschweig von den beiden DFL-Geschäftsführern Marc Lenz und Steffen Merkel überreicht – und wurde von seinen Teamkollegen gefeiert.
Der 32-Jährige sei „sportlich und als Führungsspieler ein unverzichtbarer Leistungsträger. Als erfahrener Kapitän und vielseitiger Fixpunkt der Offensive seines Teams hatte er großen Anteil an der Meisterschaft und der damit einhergehenden Schalker Rückkehr in die Bundesliga“, werden Lenz und Merkel in der DFL-Mitteilung zitiert.
Karaman war mit 14 Treffern in 32 Spielen bester Torschütze der Schalker, darunter erzielte er das 1:0 zum vorzeitigen Aufstieg Anfang Mai gegen Fortuna Düsseldorf. Dazu steuerte der Deutsch-Türke, der seit 2022 für Königsblau spielt, fünf Vorlagen bei.
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