Spieler der Saison! Große Ehre für Schalke-Kapitän

SID 17.05.2026 • 18:10 Uhr Kenan Karaman wird als Spieler der Saison in der 2. Liga gekürt. Der 32-Jährige führte Schalke als Kapitän zurück in die Bundesliga und erzielte dabei starke 14 Treffer.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat Kenan Karaman von Meister Schalke 04 zum Spieler der Saison in der 2. Bundesliga gekürt.

Der Kapitän der Königsblauen bekam den Preis am Sonntag nach dem 1:0 (1:0) im letzten Saisonspiel gegen Eintracht Braunschweig von den beiden DFL-Geschäftsführern Marc Lenz und Steffen Merkel überreicht – und wurde von seinen Teamkollegen gefeiert.

Der 32-Jährige sei „sportlich und als Führungsspieler ein unverzichtbarer Leistungsträger. Als erfahrener Kapitän und vielseitiger Fixpunkt der Offensive seines Teams hatte er großen Anteil an der Meisterschaft und der damit einhergehenden Schalker Rückkehr in die Bundesliga“, werden Lenz und Merkel in der DFL-Mitteilung zitiert.