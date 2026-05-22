Bundesliga-Aufsteiger Elversberg verabschiedet Quartett

Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg hat den Abschied von mehreren Leistungsträgern der vergangenen Saison verkündet. Während die Leihgeschäfte mit den wichtigen Stützen Jarzinho Malanga (VfB Stuttgart) und Bambase Conte (TSG Hoffenheim) enden werden, verlässt auch Urgestein Manuel Feil die Saarländer. Der 31-Jährige bestritt mit 248 Spielen die zweitmeisten für den Klub und stand kurz davor, die Bestmarke von 252 zu erreichen.
Elversberg verabschiedet Quartett
In der Aufstiegssaison absolvierte Feil allerdings kein Ligaspiel für die SVE. Zuvor hatte er schon die Aufstiege in die 3. und 2. Liga miterlebt. Malanga (24 Pflichtspiele/zwei Tore) und Conte (27/4) waren dagegen wichtige Hilfen auf dem Weg zum ersten Bundesliga-Jahr des Vereins. Zudem verlässt Ergänzungsspieler Daniel Pantschenko den Klub – auch er blieb in dieser Saison ohne Profieinsatz.
Elversberg dankt den Spielern
„Wir sind jedem einzelnen unendlich dankbar für die gemeinsame Zeit und für das Herzblut, das ihr unserem Verein geschenkt habt. Wir wünschen euch das Beste auf eurem Weg“, schrieb der Verein auf der eigenen Instagram-Seite.
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