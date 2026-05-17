Historischer Bundesliga-Aufstieg: Dorfverein schreibt Geschichte

Julius Schamburg , Thorsten Siegmund 17.05.2026 • 18:14 Uhr Die SV Elversberg spielt kommende Saison erstmals in der Bundesliga! Nach 33 Jahren Durststrecke kehrt ein Verein aus dem Saarland ins Oberhaus des deutschen Fußballs zurück. Hannover 96 verpasst die Relegation dramatisch - Paderborn jubelt spät.

Es ist vollbracht: Die SV Elversberg ist erstmals in die Bundesliga aufgestiegen!

Dank eines 3:0 (2:0) gegen Absteiger Preußen Münster am letzten Spieltag sicherte sich der Dorfverein Platz zwei und damit auch den direkten Aufstieg. Es der Höhepunkt eines Fußballmärchens und der größte Erfolg der Vereinsgeschichte.

Elversberg erstklassig: „Ein riesiges Brett“

Was die SVE in der Bundesliga wohl erwartet? „Das wird natürlich schon ein riesiges Brett. Unser Stil wird so bleiben und es wird eine brutale Herausforderung“, sagte Trainer Vincent Wagner bei Sky.

„Irgendwie bin ich relativ entspannt“, gestand der Erfolgscoach, ehe er mit einem Vergleich das schier Unglaubliche zusammenfasste: „Ein Freund hat mir diese Woche gesagt: Wenn die SVE aufsteigen kann, ist das so, als würde man zum Mond fliegen. Und die Mondlandung haben wir heute geschafft.“

Wagner gab sich kampfeslustig, was die Zukunft angeht: „Gestern stand im Kicker, dass ich völlig unerfahren bin. Es ist halt immer eine Frage von Perspektive, wie man so weiß. Und ja, wir sind auch sehr unerfahren in der ersten Fußball-Bundesliga, aber Erfahrung holt man sich ja nur durchs Machen.“

Letzte Saison war Elversberg noch in der Relegation am 1. FC Heidenheim gescheitert. „Wir haben es geschafft. Nach der Relegation blickt ich in viele Augen, die auf der einen Seite frustriert waren und auf der anderen Seite wenig Vertrauen hatten. Dann haben wir es aber geschafft zusammenzuwachsen. Wir haben es zusammen hingekriegt“, ergänzte Wagner auf SPORT1-Nachfrage.

Hannover verpasst Relegation dramatisch

Den Relegationsplatz sicherte sich der SC Paderborn (2:0 beim SV Darmstadt 98), weil Hannover 96 in der Schlussphase einen Sieg beim 1. FC Nürnberg dramatisch verspielte (3:3). In der Relegation trifft Paderborn auf den VfL Wolfsburg.

Hannover führte lange Zeit mit 3:2 und sah wie der sichere Sieger aus, doch Nürnberg um Trainer Miroslav Klose kam doch noch zum späten Ausgleich. Luka Lochoshvili, dem zuvor ein Eigentor unterlaufen war (51.), traf Hannover mitten ins Herz (83.). Die Enttäuschung stand der Mannschaft von Christian Titz ins Gesicht geschrieben.

Relegation: Paderborn fordert Wolfsburg

Die Relegationsspiele finden am Donnerstag und am Pfingstmontag statt. Die Wolfsburger müssen zunächst zu Hause ran, die Entscheidung fällt in Paderborn.

Damit wird Elversberg auch zum ersten saarländischen Klub in der Bundesliga seit 33 Jahren. Zuletzt spielte der 1. FC Saarbrücken erstklassig.

„Wo ich gesehen habe, wie Schalke aufgestiegen ist, habe ich zu meiner Frau gesagt: ‚Hey! Völlig geistesgestört, dass wir in dieselbe Liga aufsteigen können, wie die – wo gerade so krass die Party abgeht'“, erzählte Wagner.

Nach dem FCS, dem FC Homburg und Borussia Neunkirchen ist Elversberg erst der vierte saarländische Klub überhaupt, der es jemals in die Bundesliga geschafft hat.

Ekstase in Elversberg

Bambasé Conté (11.) und David Mokwa Ntusu (18.) trafen für die Mannschaft von Vincent Wagner und stellten damit früh die Weichen auf Aufstieg. Mokwa Ntusu legte nach Wiederanpfiff nochmal nach und sorgte für klare Verhältnisse (66.).

Die Schlussphase entwickelte sich unter dem Jubel der Fans zu einem Schaulaufen. Nach dem erlösenden Pfiff brachen in Elversberg dann alle Dämme. Die Fans stürmten auf den Platz. Die Freude bei den Spielern und Betreuern war riesig.