FC Schalke 04: "Wir sind Meister, da muss man feiern"

SID 10.05.2026 • 06:30 Uhr Edin Dzeko hat die Ibiza-Tour des FC Schalke 04 nach dem Aufstieg in die Bundesliga auch nach dem klaren 0:3 am vorletzten Zweitliga-Spieltag beim 1. FC Nürnberg verteidigt. Auf eine entsprechende Frage reagierte der Bosnier lächelnd.

„Wir sind Meister, da muss man feiern. Wir haben schon viel gefeiert und waren alle zufrieden, dass wir so viel gefeiert haben“, sagte der Bosnier bei Nitro.

Schalke: Bleibt Dzeko auch nach Aufstieg?

Der Torjäger merkte allerdings auch kritisch an: „Aber man darf auf dem Platz nie weniger geben. Natürlich waren die Beine schwer, da war vielleicht auch noch ein bisschen Alkohol drin. Das ist ganz normal. Trotzdem hätten wir es besser machen müssen.“

Bezüglich seiner Zukunft ließ sich der 40-jährige Bosnier (Vertrag läuft aus) weiterhin nicht in die Karten schauen.