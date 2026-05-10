FC Schalke 04: "Wir sind Meister, da muss man feiern"

Schalke-Altstar Edin Dzeko hat die Ibiza-Tour der Mannschaft nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga auch nach dem klaren 0:3 am vorletzten Zweitliga-Spieltag beim 1. FC Nürnberg verteidigt.
Dzeko verteidigt Schalker Party-Trip
„Wir sind Meister, da muss man feiern. Wir haben schon viel gefeiert und waren alle zufrieden, dass wir so viel gefeiert haben“, sagte der Bosnier bei Nitro.
Schalke: Bleibt Dzeko auch nach Aufstieg?
Der Torjäger merkte allerdings auch kritisch an: „Aber man darf auf dem Platz nie weniger geben. Natürlich waren die Beine schwer, da war vielleicht auch noch ein bisschen Alkohol drin. Das ist ganz normal. Trotzdem hätten wir es besser machen müssen.“
Bezüglich seiner Zukunft ließ sich der 40-jährige Bosnier (Vertrag läuft aus) weiterhin nicht in die Karten schauen.
„Ich habe letzte Woche gesagt: Man will nie aufhören. Aber man muss auch ein bisschen an den Körper und an die Familie denken. Natürlich denke ich jetzt erstmal nur an die Weltmeisterschaft. Hoffentlich läuft dort alles so, wie wir es wollen“, sagte Dzeko: „Und dann sehen wir. Alles ist möglich.“