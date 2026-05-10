Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
2. Bundesliga
2. Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TORJÄGER
TEAMS
WEISSE WESTE
2. Bundesliga>

FC Schalke 04: "Wir sind Meister, da muss man feiern"

Dzeko verteidigt Schalker Party-Trip

Edin Dzeko hat die Ibiza-Tour des FC Schalke 04 nach dem Aufstieg in die Bundesliga auch nach dem klaren 0:3 am vorletzten Zweitliga-Spieltag beim 1. FC Nürnberg verteidigt. Auf eine entsprechende Frage reagierte der Bosnier lächelnd.
Nach dem Sieg und damit verbundenen Aufstieg in die Bundesliga feiern die Schalke-Profis und crashen die Pressekonferenz von Trainer Miron Muslic. Dabei nehmen sie ihren Coach aufs Korn.
SID
Edin Dzeko hat die Ibiza-Tour des FC Schalke 04 nach dem Aufstieg in die Bundesliga auch nach dem klaren 0:3 am vorletzten Zweitliga-Spieltag beim 1. FC Nürnberg verteidigt. Auf eine entsprechende Frage reagierte der Bosnier lächelnd.

Schalke-Altstar Edin Dzeko hat die Ibiza-Tour der Mannschaft nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga auch nach dem klaren 0:3 am vorletzten Zweitliga-Spieltag beim 1. FC Nürnberg verteidigt.

„Wir sind Meister, da muss man feiern. Wir haben schon viel gefeiert und waren alle zufrieden, dass wir so viel gefeiert haben“, sagte der Bosnier bei Nitro.

Schalke: Bleibt Dzeko auch nach Aufstieg?

Der Torjäger merkte allerdings auch kritisch an: „Aber man darf auf dem Platz nie weniger geben. Natürlich waren die Beine schwer, da war vielleicht auch noch ein bisschen Alkohol drin. Das ist ganz normal. Trotzdem hätten wir es besser machen müssen.“

Bezüglich seiner Zukunft ließ sich der 40-jährige Bosnier (Vertrag läuft aus) weiterhin nicht in die Karten schauen.

„Ich habe letzte Woche gesagt: Man will nie aufhören. Aber man muss auch ein bisschen an den Körper und an die Familie denken. Natürlich denke ich jetzt erstmal nur an die Weltmeisterschaft. Hoffentlich läuft dort alles so, wie wir es wollen“, sagte Dzeko: „Und dann sehen wir. Alles ist möglich.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite