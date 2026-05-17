Furioser Sieg! Arminia schafft Klassenerhalt

SID 17.05.2026 • 17:27 Uhr Arminia sichert sich dank eines spektakulären Sieges den Klassenerhalt. Und das obwohl sie zwischenzeitlich auf einem Abstiegsplatz stehen.

Happy End für Arminia Bielefeld: Der Aufsteiger bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Mitch Kniat erkämpfte sich die Rettung im packenden Abstiegs-Showdown durch ein furioses 6:1 (0:1) gegen Hertha BSC.

Joel Grodowski (49.) erzielte nach dem Rückstand durch Linus Gechter (37.) den umjubelten Bielefelder Ausgleich, dann legte der Stürmer seinen zweiten Treffer nach (59.). Für die Entscheidung sorgten Monju Momuluh (65.) und Stefano Russo (74.). Semir Telalovic (90.+2) und Robert Uldrikis (90.+6) setzten den Schlusspunkt. Den Grundstein für den Klassenerhalt legte die Arminia zu Hause, 26 ihrer 39 Punkte holten die Ostwestfalen auf der heimischen Alm.

2. Bundesliga: Bielefeld zwischenzeitlich abgestiegen

Bielefeld begann engagiert und wollte sich den Klassenerhalt aus eigener Kraft sichern. Doch die Gastgeber münzten ihre Überlegenheit nicht in Tore um. Die beste Chance zur Führung vergab Marius Wörl (35.). Nur zwei Minuten später schlugen die Gäste zu. Gechter köpfte eine Flanke von Julian Eitschberger ein. Durch den Rückstand stand die Arminia sogar zwischenzeitlich auf Abstiegsrang 17.