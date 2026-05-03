Schalke Meister! Spektakel im Aufstiegsrennen

SPORT1 03.05.2026 • 15:31 Uhr Hannover 96 patzt im Aufstiegsrennen und verpasst den Sprung auf Rang zwei. Elversberg jubelt gegen den Konkurrenten aus Paderborn, während die Schalke-Party weitergehen darf.

Hannover 96 hat im spektakulären Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga unerwartet gepatzt. Die zuletzt so formstarken Niedersachsen kamen am 32. Spieltag gegen Schlusslicht Preußen Münster nicht über ein 3:3 (2:2) hinaus und verpassten den Sprung auf den direkten Aufstiegsplatz zwei.

Im Parallelspiel düpierte die SV Elversberg den SC Paderborn deutlich mit 5:1 und verdrängte die Ostwestfalen auf Rang vier. 96 ist zumindest weiter Dritter und würde damit die Relegation erreichen. Münster hat trotz des Achtungserfolgs nur noch theoretische Chancen auf die Rettung.

Der FC Schalke 04 darf nach dem Aufstieg am Samstag derweil erneut jubeln. Durch die Ergebnisse der Konkurrenz feiern die Königsblauen vorzeitig die Meisterschaft.

Hannover geschockt: Münster-Hammer setzt Schlusspunkt

Die zunächst sehr effektiven Preußen waren durch Imad Rondic (25.) und Shin Yamada (39.) in Führung gegangen, 96 konterte aber noch vor der Pause durch Mustapha Bundu (45.+1, 45.+4).

Nach dem Seitenwechsel sorgte dann Stefan Thordarson mit einem traumhaften Weitschuss (85.) für die Führung der Roten – doch Jorrit Hendrix (90.+3) crashte die Party. Aus über 20 Metern nahm der Kapitän einen nahezu verzweifelten Versuch volley aus der Luft und jagte die Kugel ins rechte Eck.

Die Mannschaft von Christian Titz wurde vor 49.000 Fans im ausverkauften Stadion am Maschsee zunächst spielerisch ihrer Favoritenrolle gerecht. Die Tore schossen aber die Gäste.

Münster wahrt Restchancen

Rondic stand nach einer Ecke perfekt und köpfte ins lange Eck, wenig später kratzte der Bosnier einen Ball von der Torauslinie und fand in der Mitte Yamada. Bundu mit einem Traumtor nach starkem Solo leitete aber die Wende noch vor dem Seitenwechsel ein.

Nach der Pause übte Hannover Dauerdruck aus; doch dann stand Münster plötzlich vor der neuerlichen Führung: Rondic köpfte über 96-Keeper Nahuel Noll, Thordarson kratzte den Ball spektakulär von der Linie – wenig später schlug der Isländer dann vorne zu. Doch der Jubel währte nur kurz, weil Münster große Moral zeigte.

Elversberg überrollt Paderborn

Elversberg gewann den Aufstiegskracher gegen den SC Paderborn dank einer furiosen ersten Halbzeit mit 5:1 (4:0).

Maximilian Rohr (4.), David Mokwa (18.), Lukas Petkov mit einem Doppelpack (28./42.) und Raif Adam (90.+3) brachten Elversberg auf die Siegerstraße – und sorgten auf Schalke nach einer langen Partynacht schon zur Pause für weitere Jubelstürme.

Calvin Brackelmann traf für Paderborn (65.). SC-Stürmer Steffen Tigges sah spät die Gelb-Rote Karte (90.+5).

Das Duell Vierter gegen Zweiter werde ein „All-Out-Spiel“, hatte SVE-Coach Vincent Wagner vor der Partie betont. Seine Mannschaft werde „Vollgas nach vorne spielen“ – und wie sie das tat.

Paderborn kam eine Woche nach dem bitteren 2:3 gegen S04 zu Beginn überhaupt nicht hinterher, konnte in dieser Saison damit keinen einzigen Sieg gegen eine Mannschaft aus den Top vier einfahren und hat den Aufstieg nun nicht mehr in der eigenen Hand.

Wer folgt Schalke in die Bundesliga?

Schalke, das mit dem 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf am Samstagabend vorzeitig den Aufstieg klargemacht hatte, liegt mit 67 Punkten uneinholbar vorne und kehrt damit wie 2022 als Meister in die Bundesliga zurück. Die Schale für S04 wird es am letzten Spieltag (17. Mai) gegen Eintracht Braunschweig geben.

Dahinter wird es zwei Spieltage vor dem Saisonende allerdings noch einmal besonders spannend. Mit nun 59 Punkten hat Elversberg die besten Karten und geht einen großen Schritt in Richtung Bundesliga. Hannover und Paderborn (beide 58 Punkte) werden auf jeden Fehler der Konkurrenz lauern.