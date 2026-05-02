David Funk 02.05.2026 • 22:24 Uhr Der FC Schalke 04 ist zurück in der Bundesliga! Die Knappen schlagen am Samstagabend Fortuna Düsseldorf und bejubeln die Rückkehr ins Oberhaus.

Der FC Schalke 04 hat es geschafft und ist zurück in der Bundesliga! Nach dem 1:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf brachen in der Veltins Arena alle Dämme. Der zuvor befürchtete Platzsturm blieb allerdings aus.

Königsblau feierte vor berauschender Kulisse einen knappen Sieg über die weiterhin stark abstiegsbedrohte Fortuna. Kapitän Kenan Karaman schoss in der 15. Minute den goldenen Treffer und seine Schalker ins Oberhaus.

„Das passt einfach zu meiner Geschichte mit Schalke“, sagte Matchwinner Karaman direkt nach Abpfiff am Nitro-Mikrofon – und kämpfte mit seinen Emotionen. „Ich finde gerade nicht die richtigen Worte“, sagte er mit stockender Stimme. „Wir haben lange auf diesen Moment gewartet, der ganze Verein, die ganze Stadt. Es waren sehr schwere Jahre. Es ist einfach unbeschreiblich, dass wir das geschafft haben. Ich bin unglaublich stolz auf den Verein, vor allem auf die Mannschaft. Wir haben uns das absolut verdient.“

Macht Dzeko weiter? „Mal gucken. Erstmal feiern“

„Wir wollten diesen Sieg. Wir wollten heute mit den Fans feiern. Mal gucken, was noch passiert. Wir sind durch und das ist wichtig, aber wir wollen auch Erster sein“, sagte Edin Dzeko bei Sky.

Auf die Frage, ob er nun auch in der kommenden Saison im Revierderby gegen den BVB im Schalke-Trikot auf dem Platz stehen werde, sagte Dzeko: „Mal gucken. Erstmal feiern. Aber ich bin ganz zufrieden und sehr glücklich, dass ich diese Entscheidung im Januar getroffen habe.“

Schalke 04: Karaman lässt die Arena beben

Bereits vor der Partie war die Stimmung bei den Schalker Anhängern formidabel. Über 20.000 Fans nahmen am Fanmarsch vom Marktplatz in Gelsenkirchen-Buer in Richtung Arena teil.

Die Elf von Trainer Miron Muslic erwischte – getragen von zigtausend Anhängern – auch einen vielversprechenden Start. Nach 15 Spielminuten explodierte die Arena erstmals: Das Leder fiel im Sechzehner nach einer abgefälschten Hereingabe von Adil Aouchiche auf den Fuß von Kapitän Karaman, der es volley humorlos in den rechten Knick setzte.

Auch beim nächsten Schalker Ausrufezeichen war Aouchiche beteiligt. Diesmal nagelte der Algerier einen Freistoß von der Strafraumkante an den rechten Außenpfosten. Im Anschluss agierten die Gastgeber souverän und ließen gegen die harmlose Fortuna kaum etwas zu.

Karius rettet – Dzeko feiert Comeback

Auch nach Wiederbeginn hatten die Hausherren zunächst alles im Griff, bis in der 60. Minute auf einmal Düsseldorf zur großen Ausgleichsmöglichkeit kam. Schalke-Keeper Loris Karius verhinderte aber Schlimmeres und parierte gegen Shinta Appelkamp.

Schalke selbst kam kaum noch nach vorne, stand aber defensiv weitestgehend stabil. In der 69. Minute wurde es nochmal laut, als Edin Dzeko nach überstandener Verletzungspause den Platz betrat und sein Comeback gab.