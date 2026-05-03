Schalke ist Zweitliga-Meister! - "Perfektes Wochenende"

SID 03.05.2026 • 15:54 Uhr Nach dem Aufstieg am Samstag folgt am Sonntag die vorzeitige Meisterschaft. Die Schalker Verantwortlichen schwärmen.

Schalke 04 hat sich nach dem Bundesliga-Aufstieg dank Schützenhilfe auch vorzeitig zum Zweitliga-Meister gekrönt.

„Ein perfektes Wochenende für uns! Die beste Mannschaft der Liga zu sein, das sagt vieles über unsere Saison aus“, sagte Trainer Miron Muslic, nachdem die SV Elversberg mit dem 5:1-Sieg über den SC Paderborn Schalke zum Sofa-Meister gemacht hatte.

„Ein grandioses Wochenende für Schalke und unsere Stadt“, sagte auch Profifußball-Direktor Youri Mulder wenige Stunden nach der Party der Schalker, die nach dem 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf und dem vorzeitigen Aufstieg am Samstagabend bis in die frühen Morgenstunden angedauert hatte. „Die Mannschaft hat das ganze Jahr dafür gearbeitet und ist immer besser geworden.“

Schalke feiert Punktebestmarke

Und auch Sportvorstand und Meistermacher Frank Baumann schwärmte: „Zwei Spieltage vor dem Ende der Saison ist das ein großer Erfolg. 67 Punkte nach 32 Spielen – so viele hat seit zehn Jahren keine Mannschaft mehr geholt. Deswegen ist die Zweitliga-Meisterschaft auch absolut verdient.“