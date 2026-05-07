Nach Aufstieg: Vertrag von Schalke-Legende verlängert

SID 07.05.2026 • 10:27 Uhr Gute Nachricht für den FC Schalke 04: Wie der Erfolgstrainer Miron Muslic bleibt auch Youri Mulder nach der Rückkehr in die Bundesliga bis 2028.

Neben Erfolgstrainer Miron Muslic bleibt auch der Direktor Profifußball Youri Mulder dem FC Schalke 04 dank des Aufstiegs langfristig erhalten. Wie der Traditionsverein am Donnerstag bekannt gab, verlängerte sich der Vertrag des Niederländers nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga vorzeitig um ein weiteres Jahr. Mulders Arbeitspapier läuft nun bis Sommer 2028.

„An der positiven Entwicklung auf Schalke hat Youri Mulder einen großen Anteil. Er hat in einer herausfordernden Situation vor eineinhalb Jahren Verantwortung übernommen und auch in schwierigen Situationen die Ruhe bewahrt“, sagte Sportvorstand Frank Baumann: „Besonders wichtig ist, dass er gemeinsam mit Miron als Cheftrainer unseren Weg der Höchstleistungskultur im Profileistungszentrum weiter gestaltet.“

Mulder will Schalke auf die Bundesliga vorbereiten

Er freue sich „auf die weitere gemeinsame Zeit“, sagte Mulder, der das Amt im November 2024 übernommen hatte: „Der volle Fokus liegt jetzt darauf, dass wir uns bestmöglich auf die bevorstehende Bundesliga-Saison vorbereiten.“