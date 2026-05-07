Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
2. Bundesliga
2. Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TORJÄGER
TEAMS
WEISSE WESTE
2. Bundesliga>

Nach Aufstieg: Vertrag von Schalke-Legende verlängert

Vertrag von Schalke-Legende verlängert

Gute Nachricht für den FC Schalke 04: Wie der Erfolgstrainer Miron Muslic bleibt auch Youri Mulder nach der Rückkehr in die Bundesliga bis 2028.
Der FC Schalke 04 gewinnt 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf und macht damit den Aufstieg in die 1. Bundesliga perfekt. Die Fans feiern den Erfolg entsprechend ausgelassen in Partystimmung.
SID
Gute Nachricht für den FC Schalke 04: Wie der Erfolgstrainer Miron Muslic bleibt auch Youri Mulder nach der Rückkehr in die Bundesliga bis 2028.

Neben Erfolgstrainer Miron Muslic bleibt auch der Direktor Profifußball Youri Mulder dem FC Schalke 04 dank des Aufstiegs langfristig erhalten. Wie der Traditionsverein am Donnerstag bekannt gab, verlängerte sich der Vertrag des Niederländers nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga vorzeitig um ein weiteres Jahr. Mulders Arbeitspapier läuft nun bis Sommer 2028.

„An der positiven Entwicklung auf Schalke hat Youri Mulder einen großen Anteil. Er hat in einer herausfordernden Situation vor eineinhalb Jahren Verantwortung übernommen und auch in schwierigen Situationen die Ruhe bewahrt“, sagte Sportvorstand Frank Baumann: „Besonders wichtig ist, dass er gemeinsam mit Miron als Cheftrainer unseren Weg der Höchstleistungskultur im Profileistungszentrum weiter gestaltet.“

Mulder will Schalke auf die Bundesliga vorbereiten

Er freue sich „auf die weitere gemeinsame Zeit“, sagte Mulder, der das Amt im November 2024 übernommen hatte: „Der volle Fokus liegt jetzt darauf, dass wir uns bestmöglich auf die bevorstehende Bundesliga-Saison vorbereiten.“

Auch der Vertrag von Muslic hatte sich durch den Aufstieg automatisch um eine weiteres Jahr bis Sommer 2028 verlängert.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite