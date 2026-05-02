Schalke feiert: Aufstiegsheld Muslic verlängert Vertrag!

Julius Schamburg , Maximilian Lotz , David Funk 02.05.2026 • 23:13 Uhr Miron Muslic führt den FC Schalke 04 zurück in die Bundesliga. Im Rahmen der Feierlichkeiten verkündet der Coach seine Vertragsverlängerung.

Aufstiegstrainer Miron Muslic hat seinen Vertrag beim FC Schalke 04 vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert.

Nach dem 1:0-Heimerfolg gegen Fortuna Düsseldorf, der auch den vorzeitigen Aufstieg in die Bundesliga bedeutete, wandte sich Muslic im Rahmen der Feierlichkeiten an die Fans der Königsblauen.

FC Schalke 04: Muslic verlängert bis 2028

„Wir machen weiter, gemeinsam. Tausend Dank!“, gab Muslic über das Stadionmikrofon bekannt. Zudem wurde die Vertragsverlängerung bis 2028 auch auf dem Videowürfel in der Arena angezeigt. Sein Arbeitspapier wäre 2027 ausgelaufen.

„Bundesliga, wir kommen! Gemeinsam! Auf geht’s, Schalke“, rief Muslic in das Mikrofon. Währenddessen hatten die Fans bereits „Miron Muslic“-Sprechchöre angestimmt.

Zuvor hatte sich der Erfolgstrainer beim Interview mit dem Sender Sky noch entlocken lassen, dass er vermutlich verlängert.