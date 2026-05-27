Nach Klassenerhalt: Meyer wird in Fürth Geschäftsführer Sport

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat einen Tag nach dem Klassenerhalt einen neuen Sport-Geschäftsführer präsentiert. Daniel Meyer übernimmt beim Kleeblatt, das am Dienstabend erst in der Relegation den Absturz verhindert hat, den vakanten Posten. Zuletzt war der 46-Jährige knapp über zwei Jahre als Sportdirektor beim Regionalligisten Hallescher FC tätig.
Personalentscheidung in Fürth
„Wir haben schon seit längerer Zeit und nach eingehender Analyse und vielen Gesprächen diesen Prozess vorangetrieben. Daniel Meyer hat uns in diesem Prozess von sich und seinen Ideen überzeugt“, sagte Aufsichtsratschef Peter Köhr. Man sei überzeugt, ergänzte SpVgg-Präsident Volker Heißmann, „dass er ein wesentlicher Faktor sein wird, dass wir uns im sportlichen Bereich stabilisieren werden“.
Durch ein 2:0 gegen den Drittligisten Rot-Weiss Essen sicherte sich der „ewige“ Zweitligist mit einiger Mühe den Klassenerhalt. Danach hatten die Fans des Altmeisters aus Franken inmitten des Jubels auch ihren Frust über eine weitgehend verkorkste Saison kund getan. „Auf dem Platz und in den Gremien: Versager raus! Neuanfang jetzt!“, stand auf einem riesigen Banner vor der Kurve. Zudem forderten die Fürther Anhänger immer wieder auch lautstark das Aus von Geschäftsführer Holger Schwiewagner, der zuletzt allein die Verantwortung getragen hatte.