Nach Klassenerhalt: Meyer wird in Fürth Geschäftsführer Sport

SID 27.05.2026 • 09:44 Uhr Der 46-Jährige kommt aus Halle und soll das Kleeblatt wieder in die Spur bringen.

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat einen Tag nach dem Klassenerhalt einen neuen Sport-Geschäftsführer präsentiert. Daniel Meyer übernimmt beim Kleeblatt, das am Dienstabend erst in der Relegation den Absturz verhindert hat, den vakanten Posten. Zuletzt war der 46-Jährige knapp über zwei Jahre als Sportdirektor beim Regionalligisten Hallescher FC tätig.

„Wir haben schon seit längerer Zeit und nach eingehender Analyse und vielen Gesprächen diesen Prozess vorangetrieben. Daniel Meyer hat uns in diesem Prozess von sich und seinen Ideen überzeugt“, sagte Aufsichtsratschef Peter Köhr. Man sei überzeugt, ergänzte SpVgg-Präsident Volker Heißmann, „dass er ein wesentlicher Faktor sein wird, dass wir uns im sportlichen Bereich stabilisieren werden“.