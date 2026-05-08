Paderborn patzt erneut: "Fühlt sich natürlich sche*** an"

SPORT1 08.05.2026 • 20:29 Uhr Der SC Paderborn hat im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga den nächsten Rückschlag erlitten. Zwar retten die Ostwestfalen spät einen Punkt, gewinnen aber zum vierten Mal in Folge nicht.

Dem SC Paderborn scheint im engen Rennen um den Aufstieg in der 2. Fußball-Bundesliga die Luft auszugehen. Die Ostwestfalen kamen zum Auftakt des 33. Spieltags nur zu einem 2:2 (1:0) gegen den Karlsruher SC. Nach dem vierten Spiel ohne Sieg schwinden die Chancen auf die Rückkehr in die Bundesliga.

Zwar sprang die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann vorübergehend auf Relegationsplatz drei, am Wochenende können die SV Elversberg und Hannover 96 aber den Vorsprung ausbauen.

Filip Bilbija (20.) brachte die Paderborner, die zuletzt durch die Pleiten gegen Zweitliga-Meister Schalke 04 (2:3) und in Elversberg (1:5) sowie dem Remis in Hannover (1:1) große Rückschläge erlitten hatten, in Führung. Fabian Schleusener (75.) und Shio Fukuda (79.) drehten die Partie für den KSC. Sebastian Klaas (85.) sicherte Paderborn immerhin einen Punkt.

2. Bundesliga: Frust in Paderborn

„Ich bin gerade ein bisschen leer. Das fühlt sich natürlich scheiße an. Wenn wir das 2:0 in der ersten Halbzeit machen, dann ist das Spiel durch. Aber wir haben es nicht geschafft, sind ins Schwimmen gekommen und jetzt steht es 2:2“, sagte Paderborns Verteidiger Calvin Brackelmann nach der Partie bei Sky: „Wir haben es nicht gut verteidigt und einfache Tore kassiert. So kann man eben nicht gewinnen.“

Paderborn legte gegen die Karlsruher, die die Saison im Tabellenmittelfeld beenden werden, energisch los. Bilbija staubte zur Führung ab, nachdem Gäste-Torhüter Hans Christian Bernat den Ball nach einem Schuss nicht hatte festhalten können. Mika Baur (37.) traf zudem den Pfosten. Auch Karlsruhe war in Halbzeit eins einem Treffer nah.

Dieser folgte nach dem Seitenwechsel. Paderborn vergab mehrere Chancen auf das 2:0, dann stachen Schleusener und Fukuda zu. Der SCP reagierte wütend. Klaas glich schnell aus, der Siegtreffer gelang aber nicht mehr.

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