"Er ist für mich der Spieler der Saison"

Martin Hoffmann 03.05.2026 • 22:02 Uhr Schalkes Ex-Torjäger Simon Terodde freut sich bei SPORT1 über den Aufstieg seines früheren Klubs - und hebt Kapitän Kenan Karaman hervor.

Schalke 04 ist zurück in der Fußball-Bundesliga – und auch der frühere Torjäger Simon Terodde freute sich mit.

„Ich war vor vier Jahren dabei und habe alles schon mal erlebt“, erinnerte sich der Rekordtorschütze der 2. Bundesliga am Sonntagabend während der Übertragung der Icon League auf SPORT1: „Gestern war hoch emotional.“

Schalke-Aufstieg: Terodde würdigt Karaman

Für den 38 Jahre alten Terodde – in der Icon League bei The Pack FC involviert – ist Schalkes Aufstieg ein Gewinn nicht nur für den Klub, sondern auch für die Fußballnation.

„Ganz Deutschland freut sich, dass wir nächstes Jahr wieder das Derby Schalke – Dortmund haben“, befand Terodde, während er das Geschehen für eine Weile als Co-Kommentator von Oliver Forster begleitete: „Schalke muss samstags um 15.30 Uhr spielen, nicht 13.30 Uhr. Es war ein hochverdienter Aufstieg, sie haben einen Top-Trainer und gestern war nochmal das I-Tüpfelchen.“