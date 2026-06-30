Darmstadt: Niederländer Duijvestijn verstärkt Offensive

Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 hat für seine Offensive den Niederländer Lance Duijvestijn verpflichtet. Der 27-Jährige kommt von Sparta Rotterdam und war zuletzt innerhalb der Eredivisie an Fortuna Sittard ausgeliehen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
Darmstadt verkündet Verstärkung
Der Stürmer kommt von Sparta Rotterdam. Zuletzt war er an Fortuna Sittard ausgeliehen.
Lance Duijvestijn im Trikot von Fortuna Sittard
© picture-alliance/ANP/SID/Sonny Lensen
„Mit Lance bekommen wir ein wichtiges Puzzlestück für den Umbruch in unserem Offensivbereich. Er hat eine sehr aktive Spielweise, findet Lösungen zwischen den Linien und sucht auch selbst den Abschluss. Dazu ist er technisch stark und arbeitet sehr gut gegen den Ball“, sagte Sportdirektor Paul Fernie.
Duijvestijn wurde bei ADO Den Haag ausgebildet und spielte vorwiegend in der zweiten niederländischen Liga. In der Eredivisie kam er seit 2023 für Almere City, Excelsior und Sparta Rotterdam sowie Sittard auf sieben Tore und neun Vorlagen in 56 Spielen.
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