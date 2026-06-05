Fix! Ex-BVB-Profi coacht Zweitligist

Maximilian Lotz 05.06.2026 • 11:06 Uhr Arminia Bielefeld präsentiert einen Nachfolger für den entlassenen Trainer Mitch Kniat. Für den neuen Coach ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte - und eine Premiere.

Arminia Bielefeld setzt auf einen alten Bekannten als Trainer: Ex-Profi Oliver Kirch tritt auf der Alm die Nachfolge von Mitch Kniat an. Das gab der Zweitligist am Freitag bekannt.

Der 43-Jährige, der Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz ist, kehrt vom Regionalligisten Borussia Mönchengladbach II an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Kirch-Rückkehr nach Bielefeld

Zwischen 2007 und 2010 absolvierte der gebürtige Soester 77 Pflichtspiele in der Bundesliga und 2. Bundesliga für Schwarz-Weiß-Blau. Von 2013 bis 2015 spielte Kirch für Borussia Dortmund, dort kam der einstige Mittelfeldakteur aber nicht über die Rolle des Ersatzspielers hinaus.

Nach Gesprächen mit Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel sei ihm sofort klar gewesen, „dass ich bei Arminia Bielefeld meinen nächsten Karriereschritt gehen möchte“, sagte Kirch, für den die Arminia die erste Trainerstation im Profibereich ist.

Arminia-Boss: Kirch die „richtige Lösung“

„Ich freue mich sehr, dass wir Oliver Kirch für Arminia Bielefeld gewinnen und von unserem Weg begeistern konnten“, wurde Sport-Geschäftsführer Mutzel in der Klub-Mitteilung zitiert. „Unser Ziel war es nicht, die schnellste, sondern die richtige Lösung zu finden“, fügte er an.

Die Arminen hatten sich nach der abgelaufenen Saison, in der das Team bis zum Ende gegen den Abstieg spielte und letztlich Tabellen-13. wurde, von Trainer Kniat getrennt, der zuvor drei Jahre im Amt gewesen war.

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