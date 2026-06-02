VfL Wolfsburg findet neuen Trainer

Reinhard Franke 02.06.2026 • 08:59 Uhr Der VfL Wolfsburg hat einen neuen Trainer. Der Coach kommt nach SPORT1-Informationen aus der 3. Liga.

Die Entscheidung ist schnell gefallen: Nach exklusiven SPORT1-Informationen hat der VfL Wolfsburg einen neuen Cheftrainer gefunden: Tobias Strobl übernimmt die Wölfe.

Mit der Verpflichtung des bisherigen Verler Erfolgscoachs setzen die Wolfsburger auf einen Trainer aus der jungen Generation. Strobl soll den Neuaufbau nach dem Absturz ins Unterhaus gestalten, die Mannschaft stabilisieren und den Klub perspektivisch zurück in die Bundesliga führen.

VfL Wolfsburg entscheidet sich für Tobias Strobl als neuen Trainer

Die Entscheidung fiel nach intensiven Gesprächen mit der neuen Klubführung um Dieter Hecking und Sportdirektor Pirmin Schwegler. Besonders Hecking, der zuvor als Trainer des VfL tätig war und mit dem Klub in der Relegation den Klassenerhalt verpasste, bevor er später als Geschäftsführer zurückkehrte, soll Strobls Profil maßgeblich befürwortet haben.

Der bisherige Verler Coach zählte dabei zu den drei Favoriten auf den vakanten Trainerposten und erhielt am Ende den Zuschlag.

Auch Bielefeld wollte Strobl

Strobl stand nach SPORT1-Informationen auch auf dem Zettel von Arminia Bielefeld, entschied sich nun aber bewusst für die Aufgabe in Wolfsburg.

Der gebürtige Bayer war in der vergangenen Saison Cheftrainer des Drittligisten SC Verl. Dort führte er das Team auf einen starken sechsten Tabellenplatz und hielt lange Kontakt zur Aufstiegszone in die 2. Bundesliga.

Seine Trainerlaufbahn begann Strobl 2012 beim FC Pipinsried. Von dort arbeitete er sich Schritt für Schritt durch den bayerischen Amateur- und Regionalligafußball nach oben. Zwischen 2022 und 2025 betreute er zudem die zweite Mannschaft des FC Augsburg.