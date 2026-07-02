2. Bundesliga: Wolfsburg-Keeper fällt direkt aus

Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg muss vorerst auf seinen neuen Stammtorhüter verzichten. Timon Wellenreuther zog sich im Testspiel gegen Olympique Lyon am vergangenen Freitag eine Knieverletzung zu und fällt damit mehrere Wochen aus. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Ein operativer Eingriff ist aber nicht erforderlich.
Wolfsburg-Keeper fällt direkt aus
Der VfL Wolfsburg muss vorerst auf seinen neuen Stammtorhüter verzichten. Timon Wellenreuther war erst vor knapp zwei Wochen zum Bundesliga-Absteiger gewechselt.
Timon Wellenreuther hat sich verletzt
© IMAGO/Darius Simka
Der 30-Jährige war erst vor knapp zwei Wochen von Feyenoord Rotterdam zu den Niedersachsen gewechselt und hatte einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Bei den Wölfen ist Wellenreuther als neue Nummer eins eingeplant.
Der frühere Torhüter von Schalke 04 war 2017 ins Ausland gewechselt und spielte unter anderem für Willem II Tilburg, den RSC Anderlecht und zuletzt Feyenoord. Mit dem niederländischen Traditionsklub gewann er 2024 die Meisterschaft.
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