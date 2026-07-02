2. Bundesliga: Wolfsburg-Keeper fällt direkt aus

SID 28.07.2026 • 13:33 Uhr Der VfL Wolfsburg muss vorerst auf seinen neuen Stammtorhüter verzichten. Timon Wellenreuther war erst vor knapp zwei Wochen zum Bundesliga-Absteiger gewechselt.

Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg muss vorerst auf seinen neuen Stammtorhüter verzichten. Timon Wellenreuther zog sich im Testspiel gegen Olympique Lyon am vergangenen Freitag eine Knieverletzung zu und fällt damit mehrere Wochen aus. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Ein operativer Eingriff ist aber nicht erforderlich.

Der 30-Jährige war erst vor knapp zwei Wochen von Feyenoord Rotterdam zu den Niedersachsen gewechselt und hatte einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Bei den Wölfen ist Wellenreuther als neue Nummer eins eingeplant.