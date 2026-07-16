VfL Wolfsburg verpflichtet Wellenreuther

SID 16.07.2026 • 20:33 Uhr Nach neun Jahren kehrt der Torhüter nach Deutschland zurück und schließt sich dem VfL an.

Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg verpflichtet Torhüter Timon Wellenreuther von Feyenoord Rotterdam. Bei den Wölfen soll der 30-Jährige die neue Nummer eins werden und unterschreibt einen Vertrag bis 2029. Das verkündete der Verein am Donnerstag.

„Die Rückkehr in den deutschen Profifußball ist für mich ein besonderer Schritt. Ich bin jemand, der Herausforderungen mag und anpackt“, sagte Wellenreuther.