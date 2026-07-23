Klose über Elfmeter: "Es gab viele Spieler, die es besser konnten"

Philipp Schmidt , David Funk , Maximilian Huber 23.07.2026 • 18:37 Uhr Miroslav Klose war nie als eiskalter Elfmeterschütze bekannt. Sich der großen Verantwortung bei wichtigen Elfmetern zu entziehen, wäre für den Weltmeister von 2014 dennoch nie in Frage gekommen. SPORT1 hat Klose gesprochen.

Gerade einmal sechs seiner zehn Elfmeterversuche in der Bundesliga konnte Miroslav Klose erfolgreich verwandeln. Der Weltmeister von 2014 scheiterte je zweimal im Trikot von Werder Bremen und dem 1. FC Kaiserslautern, weshalb er anderen Mitspielern irgendwann den Vortritt ließ.

„Ich musste am Anfang in Kaiserslautern Elfmeter schießen, hatte da nicht wirklich eine gute Quote. Es gab viele Spieler, die es besser konnten. Deswegen habe ich mich gerne zurückgehalten und die anderen schießen lassen“, sagte Klose im exklusiven Interview mit SPORT1.

Klose: „Wenn Druck dazukommt, ist jeder anders“

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 war Deutschland im Sechzehntelfinale im Elfmeterschießen an Paraguay gescheitert. Nach dem blamablen WM-Aus war Kritik an Leon Goretzka aufgekommen, der offenbar keinen Elfmeter schießen wollte. „Wenn Druck dazukommt, ist jeder anders“, meinte Klose, der seine 16 WM-Tore ohne einen einzigen Elfmeter erzielen konnte.

In seiner gesamten Laufbahn als aktiver Profifußballer verwandelte der heutige Cheftrainer des 1. FC Nürnberg elf von 15 Strafstößen. Wurde Klose von seinen Teamkollegen als Elfmeterschütze gebraucht, was nicht sonderlich oft der Fall war, übernahm er Verantwortung.