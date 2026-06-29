Was für ein Drama! Deutsches WM-Debakel perfekt!

Julius Schamburg 30.06.2026 • 01:28 Uhr Deutschland scheidet bei der WM in Kanada, Mexiko und den USA auf dramatische Art und Weise aus. Die Entscheidung fällt erst im Elfmeterschießen.

Was für ein Debakel, Deutschland ist raus! Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay überaus dramatisch mit 4:5 nach Elfmeterschießen ausgeschieden. Kai Havertz, Nick Woltemade und Jonathan Tah verschossen entscheidend.

Lediglich Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Nadiem Amiri waren erfolgreich. Manuel Neuer konnte einen Elfmeter von Fabian Balbuena parieren. Zuvor hatte Antonio Sanabria links am Pfosten vorbeigeschossen. Nachdem Tah als sechster deutscher Schütze den Ball über das Tor gehämmert hatte, sorgte Jose Canale schließlich für die Entscheidung.

Vermeintlicher Siegtreffer von Tah zählt nicht

Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden. In der Verlängerung fielen keine Tore. Havertz (54.) traf für das DFB-Team. Julio Enciso hatte Paraguay in Führung gebracht (42.). Ein vermeintliches Siegtor von Tah in der Verlängerung (102.) zählte nicht.

Deutschland tat sich lange Zeit schwer, Paraguay verteidigte aufopferungsvoll. Chancen in der ersten Halbzeit? Mangelware.

WM 2026: Enciso schockt Deutschland

In der 42. Minute dann der Schock: Paraguay ging durch Enciso in Führung. Nach Abstimmungsproblemen zwischen Aleksandar Pavlovic und Nathaniel Brown konnte Matías Galarza ungestört flanken, Enciso fand sich mutterseelenallein im deutschen Sechzehner wieder und köpfte ein.

Havertz rettet Deutschland in die Verlängerung

Havertz besorgte knapp zehn Minuten nach Wiederanpfiff nach Flanke von Florian Wirtz per Kopf den umjubelten 1:1-Ausgleich.

In der Folge wurde Deutschland immer stärker und gefährlicher. Havertz kam per Kopf zur nächsten aussichtsreichen Gelegenheit, scheiterte aber an Schlussmann Orlando Gill (78.).

Nach der regulären Spielzeit stand es demnach 1:1, und so ging es in die Verlängerung.

Entsetzen beim DFB-Team nach VAR-Eingriff

Dort stieg Tah nach einer Ecke von Brown empor und köpfte den Ball ins Tor (102.). Doch der Treffer zählte nicht, zum Entsetzen von Nagelsmann und seinem Team. Schiedsrichter Jalal Jayed hatte nach VAR-Eingriff ein Foulspiel von Waldemar Anton an Gill ausgemacht.

Die Entscheidung musste also im Elfmeterschießen her. Dort waren drei Fehlschüsse einfach zu viel. Und so schied Deutschland erstmals seit 64 Jahren in der ersten K.o.-Runde aus.

Schon wieder eine WM zum Vergessen

Bei der WM 2022 in Katar war Deutschland sogar schon in der Vorrunde ausgeschieden. Auch 2018 in Russland war bereits nach der Gruppenphase Schluss. Nun der nächste Albtraum.