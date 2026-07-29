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Meister statt Absteiger: Majer verlässt Wolfsburg

Wolfsburg wird nächsten Spieler los

Den offensiven Mittelfeldspieler zieht es nach Griechenland.
Majer zieht es nach Griechenland
Majer zieht es nach Griechenland
© picture alliance/Marco Steinbrenner/DeFodi Images/SID/Marco Steinbrenner
SID
Den offensiven Mittelfeldspieler zieht es nach Griechenland.

Der kroatische Fußball-Nationalspieler Lovro Majer verlässt den Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg mit sofortiger Wirkung. Wie die Niedersachsen am Mittwoch mitteilten, schließt sich der offensive Mittelfeldspieler nach drei Jahren bei den Wölfen dem griechischen Meister AEK Athen an.

„Lovro hat uns gegenüber klar den Wunsch geäußert, sich sportlich zu verändern. Mit AEK hat sich nun eine Option ergeben, die für beide Seiten sinnvoll ist“, sagte Sportdirektor Pirmin Schwegler.(NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Majer war im Sommer 2023 von Stade Rennes nach Wolfsburg gewechselt. In den vergangenen drei Spielzeiten lief der 28-Jährige insgesamt 75-mal für die Wölfe auf. Dabei erzielte er zehn Tore und bereitete elf weitere Treffer vor.

Der Kroate selbst will nun „eine neue sportliche Herausforderung“ annehmen. „Mit AEK habe ich die Chance, um den Einzug in die Champions League zu spielen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich bei den Fans, meinen Mitspielern und allen im Verein zu bedanken“, sagte Majer.

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