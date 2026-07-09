Wolfsburg: Eriksen beginnt Reha in Dänemark

SID 09.07.2026 • 17:07 Uhr Der Weg von Christian Eriksen führt ihn nach dem Zusammenbruch erstmal in die Heimat zurück.

Der dänische Fußball-Nationalspieler Christian Eriksen beginnt rund einen Monat nach seinem erneuten Zusammenbruch ein Rehaprogramm in seiner Heimat. Der Mittelfeldspieler, momentan beim Zweitligisten VfL Wolfsburg unter Vertrag, werde das individuelle Programm „in Kürze“ beginnen. Im Gespräch mit Geschäftsführer Dieter Hecking sei entschieden worden, dieses in Dänemark zu absolvieren. Das teilten die Wölfe am Donnerstag mit.

„Der VfL ist in regelmäßigem Austausch mit Christian sowie den behandelnden Ärzten“, hieß es in der Mitteilung der Niedersachsen: „Für den Rehabilitationsverlauf wünschen wir Christian weiterhin alles Gute.“

Eriksen war erneut auf dem Platz kollabiert

Im Juni war Eriksen bei einem Spiel der dänischen Auswahl gegen die Ukraine auf dem Platz kollabiert, der Zwischenfall weckte schlimme Erinnerung an die dramatischen Szenen bei der EM 2021. Damals hatte Eriksen während eines Spiels in der Gruppenphase einen Herzstillstand erlitten. „Fünf Minuten lang war ich tot“, erzählte der heute 34-Jährige später, er spielt nun mit Herzschrittmacher.