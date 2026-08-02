2. Bundesliga heute: Heidenheim - Dresden LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 29.08.2026 • 10:00 Uhr Der 1. FC Heidenheim empfängt heute die SG Dynamo Dresden. Anstoß ist um 13.00 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Heidenheim geht mit einer beeindruckenden Heim-Serie in das Duell gegen Dynamo Dresden am Samstag (13.30 Uhr im LIVETICKER). In sieben Partien vor eigener Kulisse gab es für die Brenzstädter vier Siege und zwei Remis, nur einmal – im Oktober 2017 – verließen die Sachsen die Voith-Arena als Sieger.

Gerade einmal drei Gegentore in diesen Begegnungen bedeuten einen vereinsinternen Bestwert: Gegen keinen anderen Klub mit mindestens so vielen Heimduellen ließ Heidenheim im Profifußball weniger Gegentreffer zu (0,43 pro Spiel).

Heidenheim – Dresden LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Der Saisonstart verlief für das Team von Trainer Frank Schmidt jedoch durchwachsen. Zum Auftakt gab es zwar einen spektakulären 4:3-Sieg gegen Aufsteiger Osnabrück, eine Woche später geriet man bei der Hertha allerdings mit 4:1 unter die Räder. Insgesamt stehen also bereits sieben Gegentore zu Buche – Ligahöchstwert gemeinsam mit Osnabrück. Hinzu kam das deftige 2:5-Pokal-Aus beim Regionalligisten SSV Jeddeloh II, das Kapitän Patrick Mainka als „hochgradig peinlich“ einstufte. Kurz vor dem Dresden-Spiel musste der FCH zudem den Abgang von Angreifer Marvin Pieringer verkraften, der zum Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn zurückkehrte.

Dresden vor Auswärtsprobe – Rückkehrer Keller im Fokus

Für Dynamo und Coach Thomas Stamm wird die Partie aber keineswegs ein Selbstläufer: In den vergangenen zehn Auswärtsspielen bei Bundesliga-Absteigern setzte es neun Pleiten, einzig ein 2:1 in Bochum (November 2025) ragte heraus. Besonderes Augenmerk gilt Thomas Keller: Der Innenverteidiger kehrt erstmals als Dynamo-Profi an seine alte Wirkungsstätte zurück, nachdem er von 2022 bis 2026 insgesamt 22 Pflichtspiele für Heidenheim bestritten hatte und aktuell mit einer Passquote von 93 Prozent glänzt.

Zahlen, die den Unterschied ausmachen könnten

Die Statistik verspricht ein Duell der Gegensätze: Während Heidenheim mit 303 registrierten Sprints ligaweit nur von Kiel und Bielefeld übertroffen wird, bringt Dresden mit 219 die geringste Sprintzahl der 2. Liga aufs Feld. Individuell ragt beim FCH Mittelfeldmann Jan Schöppner heraus, der an den ersten beiden Spieltagen bereits zweimal traf – so oft wie in seinen vorherigen 81 Zweitliga-Einsätzen zusammen. Dynamo hingegen kam bislang nur auf 22 eigene Torschüsse.

Wird 1. FC Heidenheim 1846 gegen SG Dynamo Dresden heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCH gegen SGD im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1 verfolgen