Reese entscheidet Topspiel - Hannovers Fehlstart nimm Form an

SPORT1 16.08.2026 • 15:24 Uhr Der VfL Wolfsburg feiert in Hannover mit etwas Glück seinen ersten Erfolg. Fabian Reese ist der Mann des Tages.

Aufstiegsfavorit VfL Wolfsburg hat dank Fabian Reese seinen ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Der Neuzugang verwandelte beim 1:0 (0:0)-Erfolg des Absteigers bei Hannover 96 in der 87. Minute einen Foulelfmeter. Zum Auftakt hatte sich Wolfsburg mit einer Nullnummer gegen den 1. FC Kaiserslautern begnügen müssen. Für Hannover war es die zweite Niederlage im zweiten Spiel.

Die Gäste begannen äußerst verhalten und überließen Hannover zunächst die Spielkontrolle. Zu klaren Chancen kamen die Gastgeber aber in der Anfangsphase nicht. Nach rund 25 Minuten legten die Wolfsburger ihre Zurückhaltung ab. Yannick Gerhardt fand aber zweimal seinen Meister in Leo Weinkauf (25., 26.), der nach der Auftaktniederlage in Cottbus (1:3) ins Tor gerückt war.

Die Begegnung nahm nun etwas mehr Fahrt auf. Für 96 vergab Maurice Neubauer freistehend die große Chance zur Führung (36.), als er am stark reagierenden Schlussmann Jakub Zielinski scheiterte.

Reese entscheidet Topspiel gegen Hannover

„Es ist einer der Siege, der besonders gut tut. Es war ein wichtiges Duell heute. Es ist ein dreckiger Sieg und umso schöner ist es, kurz vor Schluss, sich zu belohnen“, freute sich Torschütze Reese bei Sky.

Nach dem Wechsel prägten viele Zweikämpfe die Partie, spielerisch taten sich beide Mannschaften schwer. 96-Trainer Christian Titz erhöhte nach gut einer Stunde mit einem Dreifach-Wechsel das Risiko, Joker Ime Okon traf mit seinem Kopfball aber nur die Latte (78.). Dann blieb Reese beim Elfmeter eiskalt.

Vor dem Anpfiff hatte Hannover die Vertragsverlängerung des Offensivspielers Lars Gindorf bis zum 30. Juni 2029 verkündet.