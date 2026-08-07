Auftakt-Misere gestoppt: Berlin gewinnt in Bochum

SPORT1 07.08.2026 • 22:26 Uhr Die personell stark veränderte Alte Dame siegt im Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga.

Hertha BSC hat seine Auftakt-Misere beendet und die großen Zweifel am Berliner Neuanfang vorerst vertrieben. Der Hauptstadt-Klub gewann am Freitagabend das Eröffnungsspiel der 2. Fußball-Bundesliga mit 1:0 (1:0) beim VfL Bochum. Das Team von Stefan Leitl trotzte damit dem großen personellen Aderlass und gewann erstmals seit sechs Jahren wieder am ersten Spieltag.

Sebastian Grönning (39.) erzielte im Ruhrstadion an der Castroper Straße das erste Tor der 53. Zweitliga-Spielzeit und den goldenen Treffer des Abends. Hertha darf sich zumindest vorläufig erstmals seit knapp 13 Jahren wieder Tabellenführer nennen. Bochum dagegen verlor zum sechsten Mal in Serie sein Auftaktspiel.

Hertha-Trainer schwärmt von seinem Team

„Super Spiel von uns“, sagte Berlins Verteidiger Niklas Kolbe am Sat.1-Mikro: „Siege sind immer schön. Abgänge hin oder her, das gibt’s immer im Fußball.“ Auch sein Trainer Stefan Leitl lobte: „Fantastische Leistung von den Jungs, vor allem in der ersten Halbzeit war es besonders intensiv. Das war ein geiles Spiel.“

Berlins Trainer Leitl war begeistert von der Leistung seines Teams: „Fantastische Leistung von den Jungs, vor allem in der ersten Halbzeit war es besonders intensiv. Das war ein geiles Spiel.“

Gersbeck kontert Kritikern

Hertha-Keeper Marius Gersbeck meinte zudem: „Unglaublich, das haben wir uns hart erarbeitet in den letzten Wochen, deswegen genießen wir das sehr.“

Angesprochen auf den Umbruch im Sommer betonte er aber: „Die Sorgen habt ihr (die Medien, Anm. d. Red.) ein bisschen reingebracht, die hatten wir gar nicht. Wir hatten von Anfang ein gutes Gefühl, weil wir ein extrem gutes Teamgefüge haben. Das hat man genau heute gesehen. Wir waren vielleicht nicht die bessere Mannschaft, aber wir haben verteidigt bis zum Schluss. Darauf kommt es am Ende in dieser Liga an.“

Hertha-Fans sorgen für Unterbrechung

Leitl hatte sich nach dem personellen Umbruch mit 13 Abgängen und bislang nur einem Neuzugang in Optimismus geübt und prognostiziert, dass es in Bochum „richtig knallen“ werde. Auf der Gegenseite freute sich Uwe Rösler auf „das Adrenalin von den Rängen“ – und heizte diese selbst mit geballten Fäusten noch einmal ein. Eine große Choreo mit den Bochumer Wahrzeichen und Herbert Grönemeyers „Bochum“ sorgten dazu schon beim Einlaufen neben der Meisterschale für die angemessene Atmosphäre.

Nach einer zähen Anfangsphase stand dann der Gästeblock im Fokus. Weil ein Zaunbanner der Berliner ein Fluchttor verdeckte, sah sich Schiedsrichter Wolfgang Haslberger in der 19. Minute zu einer sechsminütigen Spielunterbrechung genötigt.

Kolbe blockt in letzter Not

Erst nach einer halben Stunde kam es zu sportlichen Akzenten. Erst war beim Kopfball von Bochums Philipp Hofmann (30.) zu wenig Druck dahinter, dann schoss Berlins Soufian Gouram (32.) zu hoch. Der 20-Jährige aus der Nachwuchsabteilung steckte wenig später fein durch – und Stürmer Grönning, der überraschend den Vorzug vor Luca Schuler bekommen hatte, lupfte zur Führung ein. Berkan Taz hätte direkt antworten können, der Bochumer scheiterte per Kopf jedoch knapp (41.).

Wie schon zu Spielbeginn benötigte die Begegnung vor 26.000 Zuschauern nach der Pause etwas Anlauf. Erneut fand eine Flanke den Kopf von Routinier Hofmann (57.), der den Ball aufs Tornetz setzte. Es war der Auftakt einer Drangphase. Taz kam frei zum Abschluss, doch Niklas Kolbe blockte mit einer Grätsche in letzter Not (64.).